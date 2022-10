Nightmare Haunted Attraction revient au parc des expositions du comté de Bureau – Shaw Local

Alors que le temps devient froid et que les feuilles commencent à tomber, l’attraction Nightmare Haunted revient chaque année au parc des expositions du comté de Bureau pour effrayer tous ceux qui entrent.

Le spectacle d’effarouchement multi-granges, situé à Princeton, a déjà commencé à donner aux participants de tous âges une chance de traverser l’un des incontournables de l’automne du comté de Bureau alors qu’il entre dans sa 19e année.

Le chef de The Haunt, Dave Mead, et son équipe d’acteurs, d’artistes et de designers se sont réunis pour créer une expérience interactive, avec de nouveaux accessoires, scènes et frayeurs.

Mead passe du temps pendant l’intersaison du spectacle, travaillant à créer un spectacle qui diffère des éditions précédentes qui cherche à garder tout le monde sur ses gardes.

Bien que l’émission elle-même soit toujours conçue pour effrayer les gens, Mead a déclaré que l’émission était également conçue pour être aussi familiale que possible. Cela signifie moins de concentration sur le gore et plus sur des scènes interactives et créatives remplies d’acteurs pour donner aux participants un frisson.

“Nous sommes un cran en dessous de certains des grands repaires qui vont pour le plus gore et des choses comme ça”, a déclaré Mead. “Une grande partie de notre public est constituée d’enfants et de familles plus petits. Nous devons être un repaire pour attirer le public principal, mais vous ne pouvez pas être trop exagéré.”

Le spectacle vous emmène dans un voyage à travers des décors qui incluent une crique de pirates, un enterrement, un cirque et bien plus encore afin de donner des frissons aux visiteurs.

“Nous avons des trucs commerciaux, mais beaucoup d’articles ne sont pas commerciaux”, a déclaré Mead. « Nous les avons construits. Nous avons tout construit.

Bien que le repaire ne fonctionne pas avec un budget important comme les autres spectacles de la région, l’attraction Nightmare Haunted l’utilise comme une opportunité de faire preuve de créativité et de créer des effets coûteux, tout en utilisant ce qu’il a à son exposition.

“Nous ne sommes pas en retard, nous n’avons tout simplement pas l’équipement que d’autres peuvent avoir”, a déclaré Mead. « La nôtre est une visite très détaillée. C’est notre signature. Vous n’avez pas besoin d’avoir un million de dollars pour divertir les gens et je pense que nous connaissons le métier maintenant.

Le spectacle effrayant sert de collecte de fonds pour le Bureau County Fairgrounds et est utilisé pour soutenir les divers projets et événements qu’il organise tout au long de l’année.

Les billets pour l’événement sont offerts à 15 $ par personne et peuvent être achetés à l’entrée principale du spectacle. Le repaire est ouvert de 19h à 22h tous les vendredis et samedis d’octobre.

Outre le repaire, le parc des expositions espère offrir aux visiteurs une expérience complète avec un feu de joie pour les familles et les amis, ainsi qu’un espace pour la nourriture et un endroit pour acheter des chemises et d’autres articles du repaire lui-même.

Des photos des personnes et des familles présentes au salon seront également prises et mises en ligne gratuitement sur le site de l’événement. la page Facebook.