‘Night nous surprend’, ‘Ida’ et d’autres options de streaming décalées

Les recommandations du service de streaming hors réseau de ce mois-ci incluent plusieurs titres un peu plus sauvages que les mois précédents, comme si les banderoles reconnaissaient que nous griffions les murs ici et souhaitaient offrir un accompagnement auditif et visuel approprié. Mais ne vous inquiétez pas – nous avons aussi des drames d’époque, une charmante comédie romantique indépendante et un bio-documentaire émouvant sur une véritable légende. ‘Possesseur’ (2020) Diffusez-le sur Hulu.

Dans ce ragoût déconcertant de science-fiction, de thriller psychologique et d’horreur corporelle de l’écrivain et réalisateur Brandon Cronenberg, Andrea Riseborough joue le rôle d’un tueur à gages qui exécute ses marques en prenant le contrôle du corps et de l’esprit d’un proche. Pour son dernier travail, tuer un bigwige d’entreprise, elle «possède» son gendre potentiel (Christopher Abbott), mais sortir de son corps s’avère un défi en soi. Riseborough et Abbott réalisent des performances de premier ordre, jouant et échangeant des personnalités distinctes (et jouant plusieurs points entre les deux), et Cronenberg se révèle être un maître de la création d’images déconcertantes, souvent dérangeantes.