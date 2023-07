Nigéria v Canada : Coupe du monde féminine 2023 Groupe B – en direct

Lorsque j’ai couvert la Coupe du monde féminine 2011, j’ai vu la Nouvelle-Zélande prendre son tout premier point en Coupe du monde, se ralliant avec deux buts tardifs pour faire match nul avec le Mexique. Un monsieur plus âgé qui couvrait l’équipe de Nouvelle-Zélande m’a dit que c’était le plus beau jour de sa vie. Normalement, je ne me soucie pas d’un tel fandom dans la tribune de la presse, mais il était difficile de lui en vouloir. J’espère qu’il est toujours là et qu’il a énormément apprécié celui-ci.

Non, le football féminin n’a pas atteint une parité si étonnante que n’importe quelle équipe peut battre n’importe quelle autre équipe. Les États-Unis battront le Vietnam demain avec une marge considérable.

Mais comme les ligues européennes ont augmenté comme le nombre d’alternatives à Twitter ces dernières années (si vous voulez me joindre, veuillez envoyer un e-mail plutôt que de tweeter), les joueurs du monde entier ont la possibilité de montrer et de développer leurs compétences.

Ce soir, nous verrons l’un des plus impressionnants – le Nigeria Asihat Oshoala, n ° 38 dans le classement The Guardian des meilleures footballeuses du monde. Cela la place plus haut que tous les joueurs américains sauf six, et deux de ces six sont blessés. C’est plus que n’importe quel joueur canadien.

Ce n’est pas basé sur le fait d’accumuler de gros chiffres contre des équipes nationales surclassées en Afrique. C’est basé sur le fait d’être l’une des joueuses clés de la meilleure équipe de football féminin au cours des trois dernières années – Barcelone, qui a atteint les trois dernières finales de la Ligue des champions et en a remporté deux. Lors de la campagne 2022-23, elle a dirigé l’équipe avec une moyenne de 0,95 buts toutes les 90 minutes.

(Pour donner une opinion dissidente : un commentateur de notre article sur les « prédictions audacieuses » m’a reproché d’avoir dit que certaines joueuses qui ont joué dans les meilleures ligues européennes pourraient être la plus grande menace pour la quête à trois tours des femmes américaines. Je pensais que c’était une prédiction plutôt vague de ma part – même le Canada voisin a des joueurs en Europe, tout comme les États-Unis eux-mêmes – mais peut-être que le fait est que je surévalue « l’Europe », même appliquée au Nigéria. Très bien.)

Oui, si un seul joueur pouvait faire toute la différence, nous saluerions la carrière en Coupe du monde de Georges Weah ou Georges Best. Mais cette équipe nigériane a aussi du talent ailleurs. Joueur de Séville Toni Payneprêt à affronter ce soir l’ancien coéquipier de Duke Quinn (Je promets que ce sera la seule mention de mon alma mater ce soir), était une joueuse distinguée dans les équipes nationales américaines de jeunes avant de déclarer son allégeance à la patrie de ses parents. Francisca Ordega a montré un certain flair offensif à son époque avec le Washington Spirit avant de déménager ailleurs, atterrissant pour l’instant au CSKA Moscou. Iféoma Onumonu a marqué 33 buts au cours de sa carrière universitaire en Californie – le seul ours d’or à marquer plus au cours de ce siècle est quelqu’un nommé Alex Morgan – avant d’entrer dans la NWSL. Gardien de but Chiamaka Nnadozie a verrouillé le poste de titulaire au Paris FC à l’adolescence en 2020.

Imaginez ce qu’ils pourraient faire s’ils n’avaient pas de problèmes pour obtenir leur salaire.

Ce n’est pas un match que les champions olympiques peuvent prendre à la légère.