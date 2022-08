Nigeria : Des hommes armés kidnappent quatre religieuses catholiques sur l’autoroute

CNN

Des hommes armés ont enlevé quatre religieuses catholiques sur une autoroute dans l’Etat nigérian d’Imo, producteur de pétrole, dans le sud-est, a annoncé lundi un couvent local, dernier signe d’insécurité généralisée rendant les déplacements routiers dangereux.

Le dernier enlèvement survient trois mois après que le chef de l’Église méthodiste du pays a été emmené par des hommes armés dans la région. Le religieux a été libéré à peine un jour après son enlèvement après avoir prétendument payé à ses ravisseurs une rançon de 100 millions de nairas (environ 235 000 dollars).

Des gangs armés ont enlevé des personnes, y compris des prêtres, contre rançon dans les villages et sur les autoroutes, principalement dans le nord-ouest et la pratique s’est étendue à d’autres parties du pays, augmentant l’insécurité dans la nation la plus peuplée d’Afrique.

Zita Ihedoro, secrétaire générale des Sœurs de Jésus, le généralat du Sauveur, a déclaré que les quatre religieuses avaient été enlevées alors qu’elles se rendaient de l’État de Rivers à Imo pour une messe d’action de grâce dimanche.

“Nous implorons une prière intense pour leur libération rapide et sûre”, a déclaré Ihedoro dans un communiqué.

Le porte-parole de la police à Imo, Michael Abattam, a déclaré que les policiers poursuivaient les ravisseurs.

“Nous sommes actuellement sur leur piste”, a déclaré Abattam à CNN mardi. “Nous faisons tout pour qu’elles (les religieuses) soient secourues.”

Dans le nord-ouest, l’armée nigériane a lancé une offensive aérienne pour éliminer les groupes armés responsables des enlèvements de citoyens dans les villages et les villes de la région.

“Dans le Nord-Ouest en particulier, l’effet des frappes entreprises par les avions de la NAF (Nigerian Air Force) a révélé que plusieurs terroristes ont été éliminés et leurs enclaves détruites”, a déclaré l’armée de l’air nigériane dans un récent communiqué.