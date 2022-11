Nigéria : Des hommes armés enlèvent plus de 100 personnes dans l’État de Zamfara, dans le nord-est du pays

Plus de 100 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été enlevées dimanche lorsque des hommes armés ont attaqué quatre villages de l’État de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, ont annoncé lundi le commissaire à l’information et des habitants.

Les enlèvements sont devenus endémiques dans le nord-ouest du Nigeria alors que des gangs itinérants d’hommes armés enlèvent des personnes dans les villages, les autoroutes et les fermes et exigent une rançon de leurs proches.

Plus de 40 personnes ont été enlevées du village de Kanwa dans la zone du gouvernement local de Zurmi à Zamfara, ont déclaré le commissaire à l’information de Zamfara, Ibrahim Dosara, et un résident local.

37 autres, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été emmenés dans la communauté de Kwabre dans la même zone de gouvernement local, a ajouté le résident, refusant d’être nommé pour des raisons de sécurité.

« En ce moment, le village de Kanwa est désert, les bandits se sont divisés en deux groupes et ont attaqué la communauté. Ils ont kidnappé des enfants âgés de 14 à 16 ans et des femmes », a déclaré un habitant du village de Kanwa.

Dans les communautés Yankaba et Gidan Goga de la zone du gouvernement local de Maradun, au moins 38 personnes ont été enlevées alors qu’elles travaillaient dans leurs fermes, ont déclaré des habitants.

Le commissaire à l’information Dosara a accusé les hommes armés d’utiliser les personnes enlevées comme boucliers humains contre les raids aériens de l’armée.

Les forces nigérianes ont lancé une série de frappes aériennes à Zamfara et dans d’autres États troublés du nord, neutralisant de nombreux insurgés et les délogant de leurs cachettes dans les vastes réserves forestières de la région.

L’armée du pays a également fait l’objet de critiques après que certains de ses raids aériens aient causé la mort de civils.

Le mois dernier, l’armée de l’air nigériane a déclaré qu’elle examinait “toutes les allégations de frappes aériennes accidentelles sur des civils ainsi qu’un examen des circonstances ayant conduit à de telles frappes”.