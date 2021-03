Le groupe extrémiste islamique Boko Haram est également connu pour kidnapper des jeunes femmes et les forcer à se marier, notamment l’attaque de 2014 contre l’école secondaire de Chibok dans l’État de Borno. Cet enlèvement massif a déclenché un tollé international et a déclenché la campagne #BringBackOurGirls. Sur les 276 filles enlevées, plus de 100 sont toujours portées disparues près de sept ans plus tard.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy