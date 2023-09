Nigeria : Au moins 28 morts après le chavirage d’un bateau transportant principalement des femmes et des enfants | Nouvelles du monde

Au moins 28 personnes sont mortes après le naufrage d’un bateau transportant principalement des femmes et des enfants au Nigeria, et des dizaines de personnes seraient portées disparues.

Le bateau, qui avait à son bord plus de 100 villageois, se dirigeait vers des terres agricoles de l’État du Niger, à environ 250 km du service d’urgence le plus proche.

En raison de son éloignement, les secours ont mis plusieurs heures à arriver dimanche sur les lieux, dans le fleuve Niger, bien que 30 personnes aient été secourues.

Les villageois ont été invités à faire attention aux corps flottant dans la rivière car au moins 40 passagers sont toujours portés disparus, selon le porte-parole de l’Agence de gestion des urgences de l’État du Niger, Ibrahim Audu.

Le gouverneur du Niger, Mohammed Umaru Bago, a qualifié l’accident de « choquant et douloureux ».

On ne sait toujours pas exactement ce qui a causé l’accident, mais les services d’urgence estiment que cela pourrait être dû à une surcharge, à une entrave au mouvement du bateau ou à l’état du navire.

Le nombre de morts s’élevait à 26 dimanche, mais a augmenté après la découverte de nouveaux corps dans l’eau lundi matin.

L’incident de dimanche est le deuxième accident majeur de ce type dans la région en trois mois.

En juillet, plus de 100 personnes sont mortes lorsqu’un bateau surchargé a chaviré dans une région reculée de l’État du Niger, ce qui a été l’une des pires catastrophes de ces dernières années.

Le Nigeria est le pays le plus peuplé d’Afrique et un certain nombre de communautés isolées n’ont pas accès à de bonnes routes, ce qui signifie que les voyages fluviaux sont le seul moyen de se déplacer.