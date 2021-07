Nigella Lawson partage un sandwich calorifique d’Elvis Presley alors que la taxe sur le sucre et le sel est dévoilée

NIGELLA Lawson a levé deux doigts aux appels pour une taxe sur le sel et le sucre en présentant un sandwich frit calorifique d’Elvis Presley comme recette du jour.

L’hommage du cuisinier de la télé au roi du rock’n’roll contient 750 calories.

Nigella a levé deux doigts aux appels pour une taxe sur le sel et le sucre en présentant un sandwich frit calorifique d’Elvis Presley comme recette du jour[/caption]

Le sarnie frit au beurre de cacahuète et à la banane comprend deux cuillères à soupe de beurre et de beurre de cacahuète et deux tranches de pain blanc.

Dans un tweet hier, elle a reconnu : « Oh mon Dieu.

« Le jour où la stratégie alimentaire nationale du Royaume-Uni pèsera sur le sucre, le gras et le sel n’est peut-être pas le meilleur moment pour avoir le sandwich au beurre de cacahuète frit et à la banane d’Elvis Presley comme #RecipeOfTheDay, mais nous y sommes! »

Le gouvernement est invité à introduire la taxe pour lutter contre l’obésité.

Elvis, un mangeur malsain, est mort d’une crise cardiaque à 42 ans.

Nigella, 61 ans, a déclaré avoir modifié les quantités de la recette, ajoutant: « J’honore le roi mais je ne peux pas être lui. »

Le mangeur malsain Elvis est décédé d’une crise cardiaque à 42 ans[/caption]