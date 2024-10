Nigel Lythgoe affirme que Paula Abdul a inventé une agression sexuelle présumée à Vegas

L’ancien EP « Idol » et « So You Think You Can Dance » a déposé des documents mardi, évoquant le souvenir de Paula d’un incident présumé survenu en 2015 à Las Vegas. Comme nous l’avons signalé pour la première fois, Paula a d’abord affirmé avoir été témoin de Nigel tripoter son assistante lors d’un tournage de ‘SYTYCD’… ce que Nigel a nié lorsque Paula a déposé sa plainte pour la première fois en décembre dernier.