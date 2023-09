Nigel Harman de Strictly se blottit contre sa partenaire Katya Jones alors qu’ils quittent les répétitions quelques heures seulement avant la première élimination

Les co-stars de STRICTLY Come Dancing, Nigel Harman et Katya Jones, se sont embrassés après avoir quitté les répétitions avec une paire de raquettes.

Les raquettes de padel en bois pouvaient faire partie de la routine – ou bien elles se dirigeaient vers le terrain.

Les deux hommes ont été aperçus en train de s'embrasser après avoir quitté les répétitions avec une paire de raquettes.

Les deux hommes quittent les répétitions avec des raquettes quelques heures seulement avant la première élimination.

Nigel Harman et Katya Jones présentent leurs prouesses en danse sur Strictly Come Dancing[/caption]

Au cours de la première semaine, Nigel Harman et Katya Jones ont obtenu la première place du classement, amassant un nombre impressionnant de 32 points.

Kayta fait partie de la série depuis 2016 et avait en fait remporté le trophée lors de sa deuxième saison.

Les fans ont accusé les producteurs d’avoir donné à Nigel et à sa co-star Amanda Abbington un avantage injuste.

Un fan a déclaré : « Hmmm, deux semaines de suite pendant lesquelles Nigel et Amanda sont les seuls à danser un certain style de danse, tandis que les autres concurrents doublent ou triplent ??? »

Nigel est surtout connu pour avoir joué Dennis Rickman dans EastEnders et Max Christie dans Casualty.

Le feuilleton télévisé devenu star de Strictly a également récemment annoncé qu’il s’était reconverti pour une carrière de professeur de méditation.

Dans l’introduction de son site Web, Nigel déclare : « J’ai commencé à méditer il y a plus de dix ans et j’ai ressenti l’impact positif que cela a eu sur ma vie et sur ceux qui m’entourent. »

L’homme de 50 ans est marié à l’actrice Lucy Liemann, qui a également fait des apparitions dans plusieurs programmes télévisés tout au long de sa carrière, comme The Bill et Poirot d’Agatha Christie.

Kayta fait partie de la série depuis 2016 et avait en fait remporté le trophée lors de sa deuxième saison.

Nigel Harman et Katya Jones montrent leurs talents sur Strictly Come Dancing[/caption]