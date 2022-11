Nigel Farage tient des entretiens secrets avec les députés conservateurs du mur rouge alors qu’il prépare un retour politique

NIGEL Farage a tenu des réunions secrètes avec des conservateurs du mur rouge mécontents alors qu’il prépare un retour politique, nous pouvons le révéler.

Le maestro du Brexit a «testé l’eau» avec des députés du Nord mécontents du leadership de Rishi Sunak.

Nigel Farage tient des pourparlers secrets avec des députés conservateurs désabusés Crédit : AFP

Farage’s Reform UK vise des sièges dans le Nord lors des prochaines élections

La révélation de la bombe survient alors que son parti – Reform UK – examine une liste de sièges qu’ils veulent arracher aux prochaines élections.

Cela inclut ceux des grosses bêtes travaillistes Ed Miliband et John Healey ainsi que les Tory Red Wallers Jonathan Gullis et Jill Mortimer.

Cela survient au milieu d’une colère croissante du public face à l’incapacité de maîtriser nos frontières après que la migration nette a atteint un niveau record.

Un initié de Westminster familier avec les pourparlers a déclaré: «Nigel Farage a tendu la main au lot mécontent.

“Il a eu des réunions avec les Red Wall Tories au sujet du Parti réformiste pour tester l’eau.”

La révélation survient quelques jours après que M. Farage a lancé un cri de ralliement aux partisans du Brexit pour qu’ils abandonnent les conservateurs et soutiennent Reform UK lors des prochaines élections.

C’était sa première grande intervention politique en près de trois ans.

Nigel a déclaré dimanche au Sun qu’il avait eu des entretiens avec un certain nombre de députés conservateurs – et bien que la défection pure et simple n’ait pas encore été discutée, “il y a beaucoup de conservateurs très très désabusés”.

Reform UK – le successeur d’Ukip – a connu un regain de soutien au cours du mois dernier, avec plus de 5 000 personnes qui l’ont rejoint.

Beaucoup des nouveaux membres sont d’anciens conservateurs, comprend The Sun on Sunday.

Les conservateurs du mur rouge anxieux craignent qu’un parti Farage renaissant n’attire le soutien des Britanniques furieux contre la crise des bateaux de la Manche.

Ils pensent qu’il est peu probable que Reform UK remporte des sièges, mais ils craignent de comprimer leur vote et de laisser les travaillistes se faufiler.

Un ancien ministre a déclaré: “Si Reform UK obtient ne serait-ce que dix pour cent des voix, cela pourrait être catastrophique pour moi.”

Alimentant les divisions conservatrices, M. Farage a déclaré que de nombreux Red Wallers étaient très inquiets de la montée en flèche du nombre d’immigrants et qu’il pourrait y avoir un recul sur le Brexit.

Ses pourparlers secrets alimenteront les inquiétudes quant au fait que davantage de députés conservateurs pourraient commencer à se rebeller contre le Premier ministre parce qu’ils sont mécontents de son leadership – ou même rejoindre l’exode croissant des conservateurs quittant le Parlement.