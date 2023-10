Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Nigel Farage a déclaré qu’il pourrait bientôt diriger les conservateurs, au milieu de spéculations selon lesquelles il pourrait rejoindre le parti de Rishi Sunak.

L’ancien leader de l’UKIP était l’une des attractions vedettes de la conférence des conservateurs à Manchester au début du mois, s’exprimant lors d’un événement en marge et étant assailli par des fans.

Le partisan du Brexit a déjà évoqué l’idée qu’il pourrait rejoindre le parti qu’il a quitté dans les années 1990 sur la question de l’Union européenne.

Et M. Sunak a laissé entendre plus tôt ce mois-ci que M. Farage serait le bienvenu à nouveau dans le Tell, déclarant que le parti était une « large église ».

S’exprimant lors du lancement d’un livre à Westminster mardi, M. Farage a déclaré au site PoliticsHome qu’il ferait bientôt le travail de M. Sunak.

Taquinant les députés conservateurs présents à l’événement, l’ancien leader de l’Ukip a d’abord déclaré qu’il était sérieux, mais a ensuite déclaré qu’il plaisantait.

« Je serais très surpris si je n’étais pas chef conservateur en 2026. Très surpris », a-t-il déclaré sur le site Internet.

« Ils pensent que je plaisante », a-t-il déclaré, faisant référence aux autres intervenants, ajoutant : « Je suis sérieux ».

Il a déclaré plus tard que ces commentaires étaient destinés à « une plaisanterie ».

M. Farage a quitté les conservateurs il y a 30 ans à cause du traité de Maastricht, que John Major avait signé avec la Grande-Bretagne.

Cette année, c’était la première conférence à laquelle il participait depuis 1988. Une tentative précédente en 2013 d’assister au rassemblement du parti avait été bloquée par le parti.

M. Farage est un personnage controversé et les opinions à son sujet diffèrent, même au sein du parti conservateur. Jacob Rees-Mogg, un fervent partisan du Brexit, a déclaré que son parti devrait « dérouler le tapis rouge » à l’ancien chef du parti du Brexit s’il souhaite un jour revenir.

Mais le président du parti, Greg Hands, semblait moins impressionné au début du mois, affirmant que l’ancien leader de l’Ukip faisait campagne contre les conservateurs depuis des années et n’était pas investi dans leur succès.

Le chef du parti, M. Sunak, a lui-même déclaré à la chaîne de télévision GB News : « Écoutez, le parti conservateur est une vaste église. J’accueille beaucoup de gens qui veulent souscrire à nos idéaux, à nos valeurs. »

M. Farage lui-même a joué le chaud et le froid avec l’idée de revenir. Il a également déclaré ce mois-ci à GB News que les conservateurs étaient « un parti social-démocrate en tout sauf le nom » avec une politique de « grand État et d’impôts élevés ». Sur la question de son retour, il a également déclaré à la chaîne : « la réponse est non, je ne le ferai pas ».