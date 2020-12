Boris Johnson a commencé à faire pression sur les Brexiteers de son parti pour soutenir son accord – alors que Nigel Farage l’a félicité comme « l’homme qui a terminé le travail ».

Le Premier ministre s’est entretenu avec des membres de haut niveau du Groupe de recherche européen la veille de Noël dans le but de les persuader de soutenir l’accord lors de la présentation aux Communes mercredi prochain.

Le groupe convoque une « chambre étoilée » d’experts juridiques pour analyser l’accord – et ne devrait pas rendre son verdict final avant lundi, lorsque les membres auront eu l’occasion d’examiner le document complet.

Boris Johnson a commencé à faire pression sur les Brexiteers de son parti pour soutenir son accord. Sur la photo: Johnson parle mercredi à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors qu'ils ont convenu d'un accord sur le Brexit

Le chef du Brexit Party, M. Farage, a salué l’accord, déclarant que « les guerres du Brexit sont terminées », mais l’ancien dirigeant conservateur Iain Duncan Smith a déclaré: « Sous la rotation, des détails importants commencent à émerger et soulèvent des questions.

« C’est pourquoi le gouvernement devrait maintenant publier le texte intégral. »

Les députés et les pairs ont été convoqués de nouveau au Parlement pour voter sur l’accord le 30 décembre – juste un jour avant la fin de la période de transition.

Il sera accéléré pour s’assurer qu’il obtiendra la sanction royale de la reine à temps pour la date limite finale afin de garantir sa mise en œuvre à partir du 1er janvier.

Il n’y a aucune chance de défaite aux Communes pour M. Johnson, car le Parti travailliste a déclaré qu’il voterait pour. Mais le Premier ministre veut que le plus grand nombre de Brexiteers extrémistes possible soutiennent l’accord afin de garantir une fin ferme aux guerres conservatrices qui ont tourmenté le parti pendant une génération – et coûté leur travail à une série de chefs de parti.

L’accord doit également être adopté par tous les autres membres de l’UE, mais cela devrait être une formalité. Même la France – qui a fait pression pendant les négociations pour protéger les droits de ses pêcheurs – a parlé chaleureusement de l’accord.

M. Johnson a commencé à appeler des membres seniors de l’ERG la veille de Noël pour faire avancer l’accord. Oliver Lewis, le négociateur britannique en chef adjoint sous Lord Frost, a également un rôle clé à jouer pour assurer autant de soutien que possible à l’accord.

L’auteur du manifeste Vote Leave – connu à Downing Street sous le nom de «Sonic» – est en contact régulier avec les membres de l’ERG pour expliquer l’accord.

Le n ° 10 est censé être convaincu que l’accord «semble avoir atterri dans un endroit décent».

Une source a déclaré: « Le Premier ministre veut clairement que le plus de collègues possible votent pour l’accord. Il ne l’aurait vraiment pas signé s’il ne pensait pas que c’était bon pour le pays.

Les commentaires de M. Farage seront bien accueillis par M. Johnson, qui craignait que le Brexit Party ne dépeigne l’accord comme une trahison.

Mercredi, l’ancien dirigeant d’Ukip semblait se préparer à crier à la trahison sur l’accord, tweetant: « On dirait que l’équipe britannique a lâché le ballon avant la ligne. Pas étonnant qu’ils veuillent une annonce de la veille de Noël pour masquer la vente de la pêche.

Mais jeudi matin, il avait changé de position, louant M. Johnson et son lieutenant Michael Gove comme les deux hauts responsables politiques conservateurs qui « avaient le courage de soutenir le Brexit ».

S’adressant à TalkRadio, M. Farage a décrit l’accord commercial comme «pas parfait mais, mon Dieu, il progresse encore».

« Les guerres du Brexit sont terminées, elles se terminent le 1er janvier », a-t-il déclaré. «Boris sera considéré comme l’homme qui a terminé le travail. Peut-être pas parfaitement, mais oui, il a fait ce qu’il avait dit qu’il ferait dans son ensemble.

M. Farage a ajouté: « Je soupçonne que sur certains détails, tels que » nous reprendrons la responsabilité de nos pêcheries « , l’histoire peut juger certains de ces aspects un peu plus durement. Mais sur les gros trucs, la guerre est finie. Cela dure depuis des décennies dans ce pays, depuis la rébellion de Maastricht.

« Il n’a jamais, jamais disparu – la lutte pour savoir si nous devrions faire partie des structures européennes ou non. »