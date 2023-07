Nigel Farage riposte à NatWest après avoir affirmé que son compte bancaire avait été fermé pour manque d’argent

NIGEL Farage s’en est pris à NatWest – après avoir affirmé que son compte bancaire avait été fermé pour manque d’argent, plutôt que pour des raisons politiques.

L’ancien parti du Brexit et ancien patron de l’UKIP a insisté sur le fait qu’il avait assez d’argent pour ouvrir un compte auprès de la banque chic Coutts, propriété de NatWest.

NatWest affirme avoir fermé le compte bancaire de Nigel Farage parce qu’il n’avait pas assez d’argent liquide Crédit : Getty

Mais on lui a maintenant dit qu’il « n’atteint pas le seuil » d’emprunter au moins 1 million de livres sterling – ou de détenir 3 millions de livres sterling d’économies – et qu’il doit le fermer dans les deux mois.

Il leur a reproché de l’avoir qualifié de « personne politiquement exposée » et a déclaré que cela n’avait jamais été un problème auparavant.

Le Brexiteer a déclaré avoir été refusé par sept autres prêteurs lorsqu’il est allé ailleurs – citant son profil public politique.

Des sources proches de Coutts ont lancé l’attaque via la BBC, insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une « décision commerciale » – car elles risquaient d’enfreindre les règles du RGPD en informant la société des détails de son compte personnel.

On lui a maintenant proposé un compte standard avec NatWest à la place – mais seulement après avoir rendu public le conflit.

L’ancien dirigeant a déclaré à World at One sur Radio 4 : « J’ai plus d’argent sur mon compte courant que je n’aurais dû. Peut-être que je suis stupide de le laisser là en espèces pour qu’ils puissent en tirer beaucoup d’argent.

« Je suis avec eux depuis plus d’une décennie et pour le moment, j’ai plus d’argent sur mon compte courant que pendant la majeure partie de cette période. »

Il envisage également de quitter le pays et d’emporter son argent à l’étranger, a-t-il révélé.

M. Farage a ajouté: « Je ne me bats pas seulement pour moi. Je me bats pour des milliers de personnes dont les comptes ont été fermés au cours des dernières années »

« Ce devrait être un droit fondamental pour tout le monde d’avoir un compte bancaire. »

La banque s’est refusée à tout commentaire.