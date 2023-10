Nigel Farage rejette les suggestions selon lesquelles il pourrait faire revenir le parti conservateur

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Nigel Farage a rejeté les suggestions selon lesquelles il pourrait rejoindre le Parti conservateur.

Rishi Sunak a laissé la porte ouverte à un éventuel retour après avoir décrit les conservateurs comme une « église très large » lorsqu’on l’a interrogé sur les perspectives d’adhésion de M. Farage.

M. Sunak a ajouté à GB News : « Je souhaite la bienvenue à de nombreuses personnes qui souhaitent souscrire à nos idéaux, à nos valeurs. »

Mais l’ancien leader de l’UKIP, M. Farage, a répondu « non, non, non » à cette suggestion, tandis que le président du Parti conservateur, Greg Hands, a également déclaré qu’il ne l’accepterait pas.

M. Farage est à Manchester pour la conférence du Parti conservateur et a assisté à un discours en marge de la conférence de l’ancienne première ministre conservatrice Liz Truss.

L’éminent Brexiteer a également été filmé en train de danser avec l’ancienne ministre conservatrice de l’Intérieur, Priti Patel, sur Can’t Take My Eyes Off You.

M. Farage, interrogé sur les remarques de M. Sunak, a déclaré à GB News : « Voudrais-je rejoindre un parti qui a augmenté le taux d’imposition au plus haut depuis plus de 70 ans, qui a permis à la migration nette de s’élever à plus d’un demi-million par an ? qui n’a pas utilisé le Brexit pour déréglementer au profit des petites entreprises ?

« Non, non et non. »

Il a ajouté : « J’ai réalisé bien plus en dehors du parti conservateur que je n’aurais jamais pu le faire à l’intérieur de celui-ci. »

Sir Jacob Rees-Mogg a décrit M. Farage comme un « militant très efficace » et a déclaré qu’il partageait « la plupart de ses opinions politiques ».

L’ancien ministre conservateur a déclaré à BBC Politics : « Je pense que Nigel est globalement conservateur et l’a toujours été. S’il voulait adhérer, je ne peux pas penser que son adhésion lui serait refusée.





Nous sommes toujours ravis si les gens traversent la salle Sir Jacob Rees-Mogg

Mais M. Hands a déclaré dans la même émission : « Je pense qu’il a récemment préconisé de voter pour un autre parti politique. Cela n’est pas cohérent avec le fait d’être membre du Parti conservateur.

Pressé de savoir s’il accueillerait M. Farage dans le parti, M. Hands a répondu : « Non, je ne pense pas que je le ferais parce que je pense qu’il a préconisé à plusieurs reprises au cours des 30 dernières années ou plus de voter pour d’autres partis politiques.

« Je pense qu’il a dit qu’il ne voulait pas voir le Parti conservateur réussir, donc je ne pense pas que je le ferais. »

Sir Jacob a répliqué : « Nous sommes toujours ravis si les gens traversent la salle. »

Le vice-président du Parti conservateur, Lee Anderson, s’exprimant lors d’un événement en marge de la conférence du Parti conservateur à Manchester organisée par le Parti conservateur et le Royaume-Uni dans une Europe en mutation, et a demandé s’il était d’accord que M. Farage remporterait une course à la direction des Conservateurs s’il était autorisé à se présenter, a déclaré : « Non. Je ne sais pas. »

Il a déclaré qu’il était ami avec M. Farage et qu’il était un « homme honnête » qui a « fait des merveilles pour la politique dans ce pays » et fait du bon travail en scrutant le gouvernement, ajoutant : « Mais en fin de compte, Nigel a résisté à de nombreuses , à plusieurs reprises pour le Parlement et n’a pas gagné.»

« Je pense que Nigel est beaucoup plus efficace en faisant ce qu’il fait », a déclaré M. Anderson, ajoutant : « Pour moi, s’il rejoignait le parti, je lui serrerais la main et lui souhaiterais la bienvenue, mais je ne pense pas qu’il le fera. »