NIGEL Farage a qualifié de blanchiment l’examen de son débanking par Coutts.

Il a dénoncé après que le cabinet d’avocats Travers Smith ait déclaré qu’il y avait de « graves manquements » dans son traitement par le propriétaire NatWest.

Nigel Farage a qualifié l’examen de son débanking par Coutts de « blanchiment » Crédit : PA

Mais il a indiqué que la décision de la banque de fermer son compte était légale et prise pour des raisons commerciales et non en raison de ses opinions politiques.

Hier, l’ancien leader de l’UKIP a déclaré que le rapport « blanchissait la décision ».

Il a ajouté : « Travers Smith a adopté une approche très timide face à cette question complexe.

«Il affirme que mes opinions politiques ‘ne s’alignant pas sur celles de la banque’ ne constituaient pas en soi une décision politique. C’est risible.

EN SAVOIR PLUS SUR NIGEL FARAGE

Le Brexiteer avait obtenu des documents montrant que le personnel de Coutts mettait en cause ses opinions politiques.

Le rapport a également minimisé la fuite par la BBC des informations personnelles de M. Farage, alors chef de NatWest, Dame Alison Rose.

Le cabinet d’avocats a déclaré : « Elle pensait honnêtement, mais à tort, que le client avait publiquement confirmé qu’il était un client de Coutts. »

Mais il a conclu que la décision de fermer le compte de M. Farage avait été prise parce que « Coutts considérait sa relation avec M. Farage comme commercialement non viable ».

Et il a déclaré que ses déclarations publiques sur « des questions telles que l’environnement, la race, le genre et la migration » constituaient un risque pour la réputation et ne correspondaient pas au « but » du groupe.

Le président de NatWest, Sir Howard Davies, a déclaré : « Ce rapport met en évidence un certain nombre de lacunes graves dans le traitement de M. Farage.

« Nous nous excusons encore une fois. Son expérience n’était pas à la hauteur des normes auxquelles tout client devrait s’attendre.