Nigel Farage qualifie le paiement de 2,4 millions de livres sterling pour la patronne du scandale bancaire, Alison Rose, de « blague malade »

NIGEL Farage a qualifié de « blague malsaine » le versement de 2,4 millions de livres sterling à la patronne du scandale bancaire, Alison Rose.

Il s’en est pris au directeur général de NatWest, qui a démissionné après avoir déclaré à un journaliste de la BBC que le compte de M. Farage auprès de sa filiale chic Coutts avait été fermé parce qu’il n’était pas assez riche.

Nigel Farage a qualifié le versement de 2,4 millions de livres sterling à la patronne du scandale bancaire, Alison Rose, de « blague malsaine » Crédit : Getty

Dame Alison a quitté NatWest après avoir déclaré à un journaliste de la BBC que le compte de M. Farage avait été fermé parce qu’il n’était pas assez riche. Crédit : PA

Il a été confirmé plus tard que cette décision était due aux opinions de l’ancien chef du Parti du Brexit.

Il est maintenant apparu que Dame Alison, avec un préavis d’un an, est non seulement en ligne pour son salaire de 1,2 million de livres sterling, mais également pour 1,2 million de livres sterling d’actions sur une période de cinq ans.

Elle recevra également une lourde pension.

Dans un message vidéo, M. Farage a déclaré : « Je pensais que c’était peut-être une mauvaise blague. »

Faisant référence à la Financial Conduct Authority, il a ajouté : « Vous ne pouvez sûrement pas rompre la confidentialité des clients, vous ne pouvez sûrement pas enfreindre pratiquement toutes les règles importantes du livre de codes de la FCA, et vous ne pouvez pas mentir à ce sujet après avoir informé la Financial Conduct Authority. BBC et recevez toujours un paiement de 2,43 millions de livres sterling ?

« Et pourtant, c’est exactement ce qui est arrivé à Alison Rose. »

L’ancien ministre du Cabinet, Jake Berry, a déclaré qu’il s’agissait d’une « récompense honteuse pour l’échec de cette banque en grande partie détenue par les contribuables ».

NatWest a déclaré qu’elle continuerait à examiner son salaire et ses primes au cours de son enquête et qu’elle pourrait toujours récupérer les paiements.