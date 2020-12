Nigel Farage a promis aujourd’hui de présenter des candidats contre chaque conseiller qui soutient la poussée des « routes vertes » de Boris Johnson.

Le Brexiteer a critiqué les pistes cyclables « covid » de 250 millions de livres sterling et d’autres projets environnementaux « à la mode » – affirmant qu’ils « ne peuvent pas être justifiés » alors que l’économie fait face à une catastrophe.

M. Farage a insisté sur le fait que Reform UK – le nom rebaptisé du Brexit Party – s’attaquera à tous les politiciens qui persistent dans les projets lors des élections locales de mai.

L’intervention intervient au milieu d’une frustration croissante face à ce que les critiques disent être une attaque contre les automobilistes de la part du gouvernement.

M. Johnson s’est engagé à interdire toutes les nouvelles ventes de voitures diesel et essence d’ici 2030 – à l’exception de certains hybrides – malgré les craintes que cela fasse de la conduite le « privilège des riches » et que la technologie ne soit pas encore prête.

Au cours de l’été, Grant Shapps a annoncé un fonds de 250 millions de livres sterling pour les « voyages actifs d’urgence » pour élargir les sentiers piétonniers, augmenter les installations cyclables et créer des rues sans voiture.

Cependant, une enquête a révélé qu’un conseil sur quatre a abandonné les fermetures de routes et les pistes cyclables après l’opposition locale.

Selon le Sunday Telegraph, les niveaux de vapeurs d’oxyde d’azote ont chuté dans les quartiers à faible trafic de Londres lorsque les fermetures de routes ont été supprimées.

Les recherches du Wandsworth Council ont suggéré que la congestion routière et la pollution étaient simplement déplacées vers les routes principales, qui sont souvent plus proches des quartiers les plus pauvres.

Dans le même journal, M. Farage a déclaré: « Ce pays ne peut tout simplement pas se permettre de dépenser de l’argent sur des projets » verts « à la mode comme celui-ci.

«L’OBR a prévu que l’économie se contracterait de 11,3% cette année, tandis que les emprunts atteindraient 394 milliards de livres sterling – 19% du PIB, le plus haut niveau de l’histoire de la paix.

«Je ne pense pas que quiconque ait vraiment commencé à comprendre ce que cela signifiera pour l’avenir économique de la Grande-Bretagne.

M. Farage a déclaré que le nombre de cyclistes empruntant la plupart des nouvelles pistes cyclables était « si faible qu’ils ne peuvent être justifiés ».

« Dans bien trop de cas, toutes les voies et fermetures de routes ont réussi à provoquer des embouteillages, augmentant ainsi la pollution et provoquant une énorme frustration dans une population qui a eu à peu près autant que cela peut prendre pendant un an », a-t-il poursuivi .

«Les conseils responsables se rendent-ils compte de la haine pure que leurs règles et règlements inspirent aux contribuables?

«De nombreux programmes ne sont pas seulement contre-productifs pour l’environnement, ils sont aussi carrément dangereux, empêchant les ambulances et les camions de pompiers d’atteindre rapidement les urgences.

« Cela ne semble pas être venu à l’esprit des » experts « sur lesquels M. Shapps se serait appuyé lorsqu’il a donné le feu vert à ce plan ridicule. »

Saisissant l’occasion de gagner un capital politique, M. Farage a déclaré: «Mon nouveau parti présentera des candidats contre tout conseiller local qui soutiendra ces nouvelles pistes cyclables et ces fermetures de routes lors des élections locales de l’année prochaine.

« Si des mesures visant à améliorer l’environnement sont vraiment nécessaires, elles ne peuvent être introduites que de manière judicieuse. »