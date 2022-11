Nigel Farage menace de revenir à la politique de première ligne pour “écraser” le complot conservateur visant à inverser le Brexit

NIGEL Farage a menacé de revenir à la politique de première ligne pour “écraser” un complot conservateur visant à inverser le Brexit et à rechercher des liens plus étroits avec Bruxelles.

Le chef du Parti a averti “qu’il n’excluait rien” après qu’un “haut responsable du gouvernement” ait fait part à la presse de plans secrets pour rechercher un accord avec l’UE basé sur la Suisse.

Nigel Farage a menacé de revenir à la politique de première ligne pour “écraser” un complot conservateur visant à inverser le Brexit Crédit : Darren Fletcher

Les conservateurs ont souligné le reste Jeremy Hunt pour avoir poussé le mouvement vers une nouvelle relation plus étroite avec l’Europe Crédit : Reuters

Hier soir, les conservateurs furieux ont pointé du doigt Jeremy Hunt, un restant, pour avoir poussé le mouvement vers une nouvelle relation plus étroite qui signifierait un retour aux juges de l’UE, des contributions au budget de l’UE et un alignement plus étroit sur les règles.

Rishi Sunak a été contraint de prendre ses distances par rapport aux allégations toxiques, tandis que le secrétaire à la Santé Steve Barclay a déclaré qu’il ne le soutiendrait pas.

Mais les Brexiteers en colère se sont tournés vers le gouvernement, l’ex-négociateur Lord Frost exhortant à une refonte urgente.

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a déclaré: «Le gouvernement doit se concentrer sur ce qu’il doit faire, plutôt que d’essayer de rouvrir un débat tranché sur l’Europe.

“Le chancelier doit lui-même gifler cette histoire, cela n’aurait jamais dû commencer et s’il le pensait ou non, il doit préciser que ce n’est pas la raison d’être du gouvernement.”

Un autre haut responsable conservateur a mis en garde contre une réaction massive, déclarant: “Nous avons dû accepter un budget qui aurait pu être présenté par les travaillistes et maintenant ils nous demandent d’avaler la Suisse.”

Downing Street a qualifié les affirmations d’un plan de “catégoriquement fausses”, mais n’a pas nié qu’un haut responsable en ait discuté avec le Sunday Times.

Un porte-parole a ajouté: “Le Brexit signifie que nous n’aurons plus jamais à accepter une relation avec l’Europe qui verrait un retour à la liberté de circulation, des paiements inutiles à l’Union européenne ou mettrait en péril le plein bénéfice des accords commerciaux que nous sommes maintenant en mesure de conclure autour du monde.”

Mais Nigel Farage a déclaré au Sun : “Leurs démentis ne me convainquent pas du tout.

“C’est un peu comme le moment Checkers – le parti conservateur s’est effondré à 8% lors des élections après cela et il semble qu’il se dirige à nouveau dans cette direction.

“Voyons ce qui se passe, je n’exclus rien. S’ils trahissent vraiment le Brexit, je devrais faire quelque chose.”