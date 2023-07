Nigel Farage dit que les excuses du chef de NatWest sont « un début, mais ce n’est pas plus que ça »

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Nigel Farage a affirmé que les excuses du directeur général de NatWest Group ne sont qu' »un début », car il s’est engagé à continuer à faire campagne au milieu d’une fureur politique sur la fermeture des comptes bancaires et la liberté d’expression.

Dame Alison Rose a présenté jeudi ses excuses à l’ancien chef du parti Ukip et Brexit pour les « commentaires profondément inappropriés » faits à son sujet dans les journaux officiels, affirmant qu’elle « commande un examen complet des processus des Coutts » sur les fermetures de comptes bancaires.

Cela survient après des jours de questions pour la banque privée Coutts, propriété du groupe NatWest, après que M. Farage a affirmé que son compte avait été fermé en raison de ses opinions politiques.

La fermeture des comptes de M. Farage a suscité l’indignation parmi les hauts députés conservateurs, le Premier ministre Rishi Sunak faisant partie de ceux qui partagent leurs inquiétudes à ce sujet.

Dans un revirement rapide, le Trésor a annoncé jeudi soir que les banques britanniques seraient soumises à des règles plus strictes sur la fermeture des comptes des clients, dans le cadre de modifications visant à protéger la liberté d’expression.

Personne ne devrait avoir à lire de tels commentaires et je m’excuse auprès de M. Farage pour cela Dame Alison Rose

Dans un communiqué, elle a déclaré que «les commentaires profondément inappropriés faits dans les documents maintenant publiés préparés pour le comité des risques de réputation de richesse ne reflètent pas le point de vue de la banque.

« Aucun individu ne devrait avoir à lire de tels commentaires et je m’excuse auprès de M. Farage pour cela.

« Je lui ai écrit aujourd’hui pour lui présenter ces excuses et réitérer notre offre d’arrangements bancaires alternatifs.

« En outre, je commande un examen complet des processus de Coutts sur la manière dont ces décisions sont prises et communiquées afin de garantir que nous offrons une expérience meilleure et plus transparente à tous nos clients à l’avenir. »

Mais M. Farage a riposté au patron de la banque, qui est également membre du nouveau Business Council du Premier ministre, et l’a accusée d’avoir été forcée de présenter des excuses par le Trésor.

« Dans la vie, il est toujours bon d’obtenir des excuses, alors merci Dame Alison de s’excuser. Ce qu’on m’a en fait dit discrètement, en privé, c’est que vous avez été forcé de le faire par le Trésor.

« Mais au moins tu l’as fait, je suppose. Mais toute la lettre sent ‘pas moi, guv, je veux dire que je suis juste le directeur général, je veux dire, ne me blâmez pas pour ce que font les banques sous mon contrôle direct’ ».

Il a dit qu’il y avait des milliers dans la même position que lui, alors qu’il s’était juré de continuer à se battre.

« J’ai peur de ne pas pouvoir m’éloigner de ça. J’ai commencé ça, et je dois continuer. Alors merci pour les excuses. C’est un début, mais ce n’est pas plus que ça. »

La banque, qui a fermé le compte de M. Farage plus tôt cette année, a cité son retweet d’une blague du comédien Ricky Gervais sur les femmes trans et son amitié avec le joueur de tennis Novak Djokovic, qui s’oppose aux vaccinations Covid, pour signaler des inquiétudes selon lesquelles il est « xénophobe et raciste » dans des documents consultés par MailOnline.

Dame Alison a déclaré : « La liberté d’expression et l’accès aux services bancaires sont fondamentaux pour notre société.

« Notre politique n’est pas de quitter un client sur la base d’opinions politiques et personnelles légalement détenues.

« Les décisions de fermer un compte ne sont pas prises à la légère et impliquent un certain nombre de facteurs, notamment la viabilité commerciale, des considérations de réputation et des exigences légales et réglementaires.

« Je comprends parfaitement l’inquiétude du public selon laquelle les processus de fermeture de compte bancaire ne sont pas suffisamment transparents.

« Les clients ont le droit d’attendre de leur banque qu’elle prenne des décisions cohérentes par rapport à des critères accessibles au public.

« Ces décisions doivent également leur être communiquées clairement et ouvertement, dans les limites imposées par la loi.

« Pour y parvenir, un changement plus large est nécessaire. Mais l’expérience des clients mise en évidence ces derniers jours a montré que nous devons agir maintenant pour mettre nos processus sous contrôle.

Mais M. Farage a déclaré que des questions subsistaient, alors qu’il s’interrogeait sur l’offre « d’arrangements bancaires alternatifs ».

«Je me demande aussi si je vais à NatWest, combien de temps faudra-t-il avant qu’ils ne me ferment? Parce qu’il n’y a aucune garantie qu’ils me garderont comme client et cela me concerne vraiment », a-t-il demandé en présentant son émission de Newport, au Pays de Galles, devant un public en direct.

Les changements annoncés par le Trésor signifieront que les banques devront expliquer pourquoi elles ferment le compte de quelqu’un.

Auparavant, ils n’avaient pas à fournir de justification pour le faire.

Le gouvernement a déclaré qu’il intervenait pour protéger la liberté d’expression, craignant que les opinions politiques d’une personne ne soient utilisées comme raison pour que les prêteurs ferment leur compte.

Les changements n’enlèveront pas le droit d’une entreprise bancaire de fermer les comptes de personnes considérées comme un risque de réputation ou politique.

Au lieu de cela, cela renforcera la transparence pour les clients, leur permettant ainsi de faire plus facilement appel de la décision, a déclaré le Trésor.

Il a également prolongé le délai de préavis pour une fermeture forcée de compte de 30 jours à 90 jours en vertu des nouvelles règles.

Cela donnera aux clients plus de temps pour contester la décision via le Financial Ombudsman Service ou trouver une banque de remplacement, a-t-il déclaré.

M. Farage a salué la réponse du gouvernement, déclarant à son émission: « Jamais auparavant dans ma carrière dans la vie publique, je n’ai mis la tête au-dessus du parapet et reçu un tel soutien. »