Nigel Farage dit que le parti conservateur de Fox News Digital est “terminé” et ne sert “à rien”, fait allusion à un nouveau parti

La démission de Liz Truss en tant que Premier ministre britannique à peine 44 jours après avoir pris le poste a laissé le Parti conservateur avec un avenir incertain, Nigel Farage déclarant le parti “mort” tandis que d’autres soutiennent que le parti doit évoluer pour survivre au défi des nouveaux “mouvements”. .”

“Le Parti conservateur britannique est fini, il est mort”, a déclaré Farage à Fox News Digital. “Après 200 ans d’existence, cela ne sert plus à rien. L’espace s’ouvre pour un nouveau mouvement politique de centre-droit.”

Truss a annoncé sa démission juste un jour après avoir déclaré qu’elle était “une combattante et non une lâcheuse”, cédant à la pression du parti et déclenchant une élection à la direction qui aura lieu “dans la semaine prochaine”. Elle est revenue sur un certain nombre de réductions d’impôts prévues décrites dans son “mini-budget”, ce qui a provoqué une forte réaction des marchés qui ont vu la valeur de la livre chuter à des niveaux record, forçant Truss à licencier le chancelier de l’Échiquier Kwasi Kwarteng.

Certains pensent que le problème va au-delà de Truss et que le parti s’est égaré : Lance Forman, ancien député européen du parti conservateur et député européen du parti Brexit au Parlement européen, a déclaré à Fox News Digital que le parti conservateur “semble s’être déplacé beaucoup plus vers le centre ou même à gauche.”

“Vous savez, vous avez presque une situation maintenant où vous avez, vous savez, de vieux ouvriers qui combattent de nouveaux ouvriers alors que les nouveaux vrais conservateurs partaient”, a déclaré Forman, ajoutant que “c’est une situation qui évolue très rapidement” et “tout un peu fou en ce moment.”

Farage, cerveau du Brexit Party “Reform UK” au Parlement européen, a publié jeudi une vidéo sur Twitter dans laquelle il a exhorté “gros canons” du parti se joindre à lui pour aider à « remplacer » le Parti conservateur, affirmant qu’il « ne peut pas faire cela » tout seul.

Forman a déclaré que la création d’un nouveau parti était “si difficile” et “presque impossible” dans le système actuel, mais a admis que le parti conservateur n’avait pas de voie claire à suivre en raison de “tant de désaffection” envers le parti.

“Beaucoup de gens ont blâmé … ce qui se passe [with] le budget, certainement avec notre économie, mais il suffit de regarder autour du monde et les taux d’intérêt augmentent, et il se passe beaucoup de choses en ce moment », a poursuivi Forman. « Y a-t-il de la place pour un nouveau parti ? Le Parti conservateur va-t-il se scinder ? C’est difficile.”

Certains analystes ont rejeté l’idée que la meilleure façon d’avancer est de tuer « le parti politique le plus prospère de l’hémisphère occidental ».

Alan Mendoza, directeur exécutif de la Henry Jackson Society, a déclaré à Fox News Digital que le Parti conservateur peut survivre, comme il l’a fait auparavant, “en se réinventant constamment”.

“Il se peut que le Parti conservateur traverse une période de réinvention et parfois ces périodes de réinvention peuvent également conduire à la défaite du parti, mais je ne crois pas un seul instant que le Parti conservateur va être remplacé”, dit Mendoza.

Il a souligné d’autres moments de faiblesse du parti, comme dans les années 1990 après une “défaite catastrophique” face au “nouveau mouvement travailliste” de Tony Blair, arguant que le parti était “capable de se reconstituer”. Selon Mendoza, le vrai problème est celui du gouvernement, pas du parti.

“Je pense que le parti en ce moment a évidemment eu un choc pour le système dans le forme de Truss-onomics et ce que Liz Truss essayait de faire avant cela… bien que, si vous vous souvenez bien, Boris Johnson en 2019 a obtenu une solide majorité d’environ 80 sièges au Parlement britannique, et c’était une très grande majorité », a-t-il déclaré.

“Il était évident que la capacité à gouverner était contrôlée par le fait qu’il devait déjà se réinventer en tant que parti qui aborde à la fois les problèmes du nord et du sud au sein du Royaume-Uni”, a conclu Mendoza. “Il semble étrange de penser que seulement trois ans plus tard, le Parti conservateur est terminé.”

Nile Gardiner, directeur du Margaret Thatcher Center for Freedom à The Heritage Foundation, a souscrit à l’évaluation de Mendoza, affirmant que le gouvernement britannique est “dans un terrible état de crise et d’agitation”.

“Le Parti conservateur restera la plus grande ou la plus grande force de droite, et il conserve une énorme majorité parlementaire”, a déclaré Gardiner à Fox News Digital. “À l’heure actuelle, [they] avoir plus de 70 députés, donc même si un nouveau parti émerge à droite… il peut diviser le vote à droite, et un nouveau parti à droite saperait le Parti conservateur, mais il ne remplacerait pas le Parti conservateur comme la force dominante parmi la droite.”

Quant à l’avenir, Gardiner a noté que Jeremy Hunt, récemment nommé nouveau chancelier de l’Échiquier, est “sans doute le politicien le plus puissant” du Royaume-Uni, dictant la politique au cours des derniers jours, mais on ne sait pas qui finira par remplacer Truss directement.

Mais celui qui prendra la relève devra relever le défi de réunifier le parti et de rassembler un gouvernement qui semble “sur le point de s’effondrer”.