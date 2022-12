Nigel Farage dit que la “maladie du réveil” de l’Amérique s’est propagée au Royaume-Uni, Biden n’aime pas “beaucoup” les alliés britanniques

Nigel Farage – également connu sous le nom de “M. Brexit” – a eu des mots durs pour les États-Unis et le président Biden alors qu’il discutait des problèmes des deux côtés de l’étang dans une interview avec Fox News Digital.

“[The U.K.] a attrapé la maladie du réveil des États-Unis, et elle a maintenant la mainmise sur nos institutions, au grand désarroi de la majorité silencieuse », a déclaré Farage.

Farage a déploré le changement dans les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni depuis que Biden a pris ses fonctions, arguant que les deux pays avaient une meilleure dynamique lorsque l’ancien président Trump était au pouvoir, et que Trump aurait peut-être signé un accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne, aidant le pays. alors qu’il continue de trouver sa place avec le Brexit.

Bien qu’il ait dit qu’il ne pensait pas que Biden “aime beaucoup le Royaume-Uni”, il a souligné les avantages potentiels pour chaque pays qui découleraient de l’aide au développement de la fameuse “relation spéciale”.

« À plus long terme, clairement, l’Amérique, pour l’amour de Dieu, nous parlons la même langue », a déclaré Farage. “Nous avons la common law. Nous sommes le plus grand investisseur étranger aux États-Unis, le plus grand investisseur étranger ici, et d’énormes liens culturels.”

“Je pense donc que le commerce avec l’Amérique entre nous et l’Amérique devrait se développer. Le commerce entre [the U.K.] et l’Inde, je pense, devrait croître. Et ce sont les deux très grands domaines dans lesquels je vois des opportunités pour nous à l’avenir.”

Farage a également critiqué Biden pour avoir “fait tout ce qu’il peut pour lentement mais sûrement” détourner l’Amérique du leadership en tant qu’exportateur d’énergie.

Aussi dur que Farage ait été envers Biden, il a épargné peu d’amour pour le Parti conservateur au pouvoir en Grande-Bretagne, affirmant que l’actuel Premier ministre britannique Rishi Sunak – que Farage a appelé «le premier Premier ministre britannique de Goldman Sachs – avait« pratiquement disparu »et n’était« pas un leader. ”

“En termes de leadership, il n’a pas la capacité, c’est pourquoi il a en fait perdu le concours pour devenir le chef du Parti conservateur, l’a perdu par une certaine marge face à Liz Truss, et pourtant, par défaut, à la fin, il a obtenu le meilleur travail », a déclaré Farage. “Ouais, c’est peut-être un homme très intelligent, mais ce n’est pas un leader.”

Farage a imputé la responsabilité de nombreux problèmes actuels du pays aux pieds du parti conservateur au pouvoir, tels que l’absence de réponse “raisonnable” aux grèves nationales dans un certain nombre d’industries en Grande-Bretagne et l’incapacité à fournir le type de Brexit. électeurs attendus.

“Je dois dire que lorsqu’il s’agit d’emplois vitaux comme la conduite d’ambulance, je ne crois pas personnellement que les grèves soient moralement acceptables, mais je pense que la position distante du gouvernement à ce sujet n’est pas juste”, a expliqué Farage. «Je pense qu’ils devraient vraiment conseiller ces syndicats du 10 Downing Street et dire, écoutez, vous savez, qu’est-ce que vous voulez? Est-ce une guerre de classe? semble-t-il y avoir un agenda gauchiste dur ?”

“Je pense qu’avec les autres, il y a des compromis raisonnables qui peuvent être faits, et pourtant ils n’obtiendront pas tout à fait des augmentations de salaire en ligne avec l’inflation”, a-t-il ajouté.

Le Parti conservateur n’a pas non plus réussi à réprimer la montée de l’immigration clandestine – quelque chose que le Brexit aurait soi-disant contrecarré. Farage a évoqué un incident avec les Australiens, qui ont fait face à de nombreuses critiques internationales après avoir refoulé un bateau de réfugiés indonésiens essayant d’entrer dans le pays.

La Grande-Bretagne a conclu un accord pour envoyer des immigrants illégaux au Rwanda, mais le premier vol d’expulsion prévu vers le Rwanda a été bloqué en juin par une injonction de dernière minute accordée par la Cour européenne des droits de l’homme, et la légalité de la stratégie a ensuite été contestée devant la Haute Cour de Londres. , a rapporté Reuters.

La Grande-Bretagne aurait dû avoir le “courage” de s’attaquer à la Cour européenne, mais Sunak et son gouvernement s’inquiétaient davantage de la condamnation internationale et des réactions des alliés étrangers que de s’en tenir à sa politique, selon Farage.

“Ils sont coincés”, a-t-il dit. “Ils continuent de promettre qu’ils livreront. Je vous promets qu’ils ne le feront pas.”

Farage a accusé les grands partis et les médias britanniques de ne jamais accepter le référendum sur le Brexit, ce qui a empêché le pays d’agir sur la véritable opportunité que présentait l’indépendance.

“Le Brexit n’a de sens que si vous mettez en place des réformes du côté de l’offre, à moins que vous n’utilisiez l’opportunité de ne pas être sur le marché unique européen pour réglementer, rendre les règles plus simples, moins chères et plus faciles”, a déclaré Farage. “La grande tristesse est que le gouvernement conservateur n’a littéralement rien fait – absolument rien – rien pour votre petite entreprise dans la rue principale, rien pour votre grande maison de courtage dans la ville de Londres.”

“Je peux vous dire, comme vous le savez, l’homme [who] a été baptisé M. Brexit comme quelqu’un qui y a consacré sa vie. Ce n’est pas le Brexit que je voulais, et je suis très, très déçu”, a-t-il ajouté, reconnaissant que la forme actuelle du Brexit ne tient pas les promesses faites mais soulignant que l’indépendance reste populaire.

Une telle indépendance, a-t-il insisté, a permis au Royaume-Uni de jouer un rôle de premier plan dans le soutien à l’Ukraine lorsque le président russe Vladimir Poutine a ordonné son invasion et de déployer les vaccinations quand et comme ils le voulaient grâce à la capacité de réglementer et d’approuver les vaccins au rythme du pays.

“Beaucoup de gens commencent à se demander, à quoi ça servait tout ça ? Et je le répète, le point est crucial : ce n’est pas un échec du Brexit, c’est un échec du gouvernement conservateur qui franchement n’y a jamais vraiment cru, seulement adopté cette position pour m’arrêter », a-t-il dit.

“Bien: j’étais content de ça à l’époque”, a poursuivi Farage. “Ils n’y ont jamais cru. Et cela conduit à un niveau croissant de désenchantement.”

Toute cette agitation et ce manque de leadership ont créé une excellente opportunité pour une “insurrection politique” pour un nouveau parti de centre-droit, selon Farage. Il estime que le Parti conservateur a glissé vers la gauche, se retrouvant au centre-gauche, avec d’autres partis encore plus à gauche.

Les deux principaux partis – le Parti conservateur et le Parti travailliste – désormais “se reflètent virtuellement sur chaque politique majeure” et ne laissent “aucun choix” sur l’idéologie ou la politique importante, ce qui, selon Farage, a conduit à la sortie du pays pratiquement irréalisable.

Cependant, tout nouveau parti pourrait devoir surgir sans son aide, car Farage a réitéré que le retour sur les lignes de front politiques n’est “pas en tête de ma liste de seaux”, mais il a laissé la possibilité ouverte.

“J’examine mes options”, a déclaré Farage. “Je n’ai pas pris ma décision. Je ne l’exclurai pas.”