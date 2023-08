Nigel Farage dit que Coutts a proposé de rétablir ses comptes bancaires: « Le combat continue »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Nigel Farage a déclaré que Coutts avait proposé de rétablir ses comptes personnels et professionnels, l’ancien dirigeant de l’Ukip demandant également une compensation à la banque privée.

M. Farage a déclaré que le « combat continue » alors qu’il a exprimé son désir d’une réunion en face à face avec les patrons de la banque dans le but de comprendre combien d’autres personnes ont été touchées par les fermetures de comptes.

L’ancien député européen a déclaré que son compte bancaire avait été injustement fermé par Coutts, propriété de NatWest Group, car il n’était pas d’accord avec ses opinions politiques.





Je veux savoir combien d’autres personnes à Coutts ou NatWest ont vu leur compte fermé en raison de leurs opinions politiques, et je veux m’assurer que cela n’arrive plus jamais à personne d’autre. Nigel Farage

NatWest a depuis annoncé un examen indépendant, avec des avocats enquêtant sur la fermeture du compte de M. Farage et d’autres cas de retrait bancaire par Coutts.

M. Farage, s’exprimant sur son programme GB News, a déclaré: «Le nouveau PDG de Coutts, Mo Syed, quelqu’un qui a occupé des postes très élevés au sein de cette banque, est maintenant le patron et il m’a écrit pour me dire que je peux garder à la fois mon comptes personnels et mes comptes professionnels.

« Et c’est bien et je l’en remercie. »

Mais M. Farage a déclaré qu’un « énorme préjudice » lui avait été fait au cours des derniers mois.

Il a ajouté: «Cela m’a pris énormément de temps et cela m’a coûté, jusqu’à présent, beaucoup d’argent en frais juridiques, j’ai donc envoyé aujourd’hui une lettre de litige juridique à Coutts où je veux des excuses complètes, je Je veux une compensation pour mes frais, mais – plus important que tout cela – je veux une rencontre en tête-à-tête avec les patrons de la banque.

«Je veux savoir combien d’autres personnes à Coutts ou NatWest ont vu leurs comptes fermés en raison de leurs opinions politiques, et je veux m’assurer que cela n’arrive plus jamais à personne d’autre.

« Alors le combat continue. »

La croisade de M. Farage contre NatWest a conduit à la démission de la directrice générale Dame Alison Rose et du patron de Coutts Peter Flavel, sa campagne sur les fermetures de comptes recevant le soutien de ministres et de députés conservateurs.