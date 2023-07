Nigel Farage attaque la BBC à la suite de la fermeture de ses comptes bancaires

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Une dispute a éclaté entre Nigel Farage et la BBC au sujet des reportages du diffuseur sur la fermeture de ses comptes bancaires.

L’ancien dirigeant de l’UKIP a demandé à un journaliste de la BBC de s’excuser d’avoir signalé que ses comptes avaient été fermés en raison d’un manque d’argent, et non de ses opinions politiques, comme l’avait affirmé M. Farage.

Cela survient après que M. Farage a obtenu des documents qui, selon lui, montrent que la prestigieuse banque privée Coutts a décidé de fermer son compte parce que ses opinions « ne correspondent pas à nos valeurs ».

L’ancien chef du Parti de l’indépendance du Royaume-Uni (Ukip) a déclaré avoir mis la main sur un rapport du comité des risques de réputation de la banque utilisé pour justifier la fermeture via une demande d’accès au sujet.

Écrivant dans The Telegraph, il a déclaré: « Je crois que Coutts m’a ciblé pour des raisons personnelles et politiques, car son rapport ressemble plutôt à un mémoire préalable au procès rédigé par l’accusation dans une affaire contre un criminel de carrière. »

Mercredi, M. Farage s’est adressé à Twitter pour demander des excuses à la BBC et à son rédacteur en chef Simon Jack, qui a cité des sources de Coutts affirmant que les comptes avaient été fermés après être tombés en dessous du seuil financier requis. Coutts exige que les clients maintiennent au moins 1 million de livres sterling d’investissements ou d’emprunts, ou détiennent 3 millions de livres sterling d’épargne, pour être éligibles à un compte.

Les sources de M. Jack lui ont dit qu’on lui avait même proposé un compte régulier chez NatWest – qui possède Coutts – à la place.

M. Farage a déclaré: «Simon Jack et BBC News s’excuseront-ils pour leurs reportages sur cette histoire?

« La BBC doit corriger son histoire originale à mon sujet. Je vais porter plainte. »

Il a ajouté que la re-publication « farineuse » de M. Jack d’une déclaration publiée par Coutts n’était « pas suffisante ».

Le communiqué indiquait: «Notre capacité à répondre est limitée par nos obligations de confidentialité envers les clients. Les décisions de fermer des comptes ne sont pas prises à la légère et tiennent compte d’un certain nombre de facteurs, notamment la viabilité commerciale, les considérations de réputation et les exigences légales et réglementaires.

« Comme le client l’a précédemment confirmé, des arrangements bancaires alternatifs ont été proposés au sein du groupe élargi. »

Suella Braverman a déclaré que les fermetures de comptes de M. Farage « exposent la nature sinistre de la diversité, de l’équité et de l’inclusion », annonçant un examen des politiques du Home Office.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que quiconque souhaitant contrôler les frontières britanniques et empêcher les petits bateaux de traverser la Manche « peut être qualifié de xénophobe et voir son compte bancaire fermé ». Elle a ajouté que les comptes de M. Farage avaient été fermés « au nom de l’inclusivité ».

« Natwest et d’autres entreprises qui ont naïvement adopté ce dogme politiquement biaisé ont besoin d’une refonte majeure », a déclaré Mme Braverman.

Le secrétaire à l’Énergie, Grant Shapps, a pataugé dans la rangée, affirmant que c’était « absolument honteux » pour Coutts.

Il a déclaré à Sky News: « » Je n’ai pas à être d’accord avec tout ce que dit Nigel Farage pour reconnaître que la liberté d’expression est une partie très importante de notre vie domestique.

« Ce qui s’est passé avec certaines de ces banques à travers ce régime, connu sous le nom de régime PEP, ou personnes politiquement exposées, est vraiment scandaleux.

« Les gens ne devraient pas voir leurs comptes bancaires fermés en raison de leurs opinions politiques ou autres. Et les banques ne devraient pas non plus refuser d’ouvrir des comptes sur cette base.

« Pourtant, il y a un problème de très longue date dans ce pays où les banques appliquent mal les directives et les règles. Et pas seulement en fermant des comptes, mais en refusant de les ouvrir en premier lieu, et cela ne devrait pas être le cas. »

M. Nigel Farage a poursuivi en avertissant qu’il existe un danger pour le Royaume-Uni d’évoluer vers un « système de crédit social à la chinoise ».

Il prévoit mercredi de publier 40 pages de documents qu’il a obtenus après avoir fait une demande d’accès au sujet à Coutts.

M. Farage a déclaré: «Il va être publié dans son intégralité. C’est un document plein de toutes les choses négatives qui ont été dites sur moi, c’est préjudiciable d’une manière que seule l’élite métropolitaine peut faire.

Il a ajouté : « Je pense que la marche du corporatisme éveillé doit être contrôlée et si ce n’est pas le cas, nous en finirons avec un système de crédit social à la chinoise.

« Seuls ceux qui ont des opinions acceptables pourront participer pleinement à la société. Je suis effectivement débancarisé. Comment régler ma facture de gaz ? Qu’est ce que j’ai mal fait? Je n’ai pas enfreint la loi. Il se trouve que j’ai une opinion sur des questions qui sont plus populaires en dehors de la M25 que dans les codes postaux du centre-ville de Londres.