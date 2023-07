Nigel Farage accuse la banque britannique Coutts d’avoir fermé son compte en raison d’opinions politiques ; Le Premier ministre Sunak répond

Nigel Farage lance de nouvelles allégations contre Coutts, alléguant que la banque privée a fermé son compte à cause de sa politique.

L’ancien chef du Brexit Party a publié mardi une vidéo sur Twitter disant qu’il avait obtenu un document de 40 pages après avoir déposé une « demande d’accès au sujet » auprès de Coutts pour en savoir plus sur les raisons de la fermeture de son compte par la banque.

Coutts, une unité de la banque NatWest Group, soutenue par les contribuables, aurait précédemment fermé les comptes de Farage parce qu’il était tombé en dessous du seuil financier – ce dont Farage a déclaré qu’il n’était pas au courant.

Farage a déclaré que le document qu’il avait obtenu mentionnait « Brexit » 30 fois ; « Russie » 22 fois; « Donald Trump » 14 fois ; « Raciste » neuf fois.

Fox News Digital a contacté Coutts pour commentaires ainsi que le porte-parole de Farage à la recherche d’une copie du mémo. Le Daily Telegraph, un journal britannique, a déclaré que la note montrait que Coutts avait décidé que les opinions de Farage « ne s’alignaient pas » sur les valeurs de la banque.

Coutts a déclaré aux médias que ses décisions de fermer des comptes « ne sont pas prises à la légère et tiennent compte d’un certain nombre de facteurs, notamment la viabilité commerciale, les considérations de réputation et les exigences légales et réglementaires ».

« Comme le client l’a précédemment confirmé, des arrangements bancaires alternatifs ont été proposés au sein du groupe élargi. »

Farage a déclaré à Reuters que le problème « soulève de très vastes questions sur nos banques et à quel point elles sont devenues politiques ».

« Beaucoup de gens occupant des postes politiques de premier plan vont se gratter la tête et penser que je serai le prochain? » il a dit.

Farage a précédemment déclaré qu’il pensait que c’était parce qu’il était considéré comme une « personne politiquement exposée » (PPE), ce qui signifie que les banques doivent appliquer un contrôle supplémentaire aux comptes.

Le gouvernement a déclaré qu’il examinait les craintes que les banques bloquent les clients en raison de leurs opinions politiques et a déclaré qu’il avait adopté une législation pour rendre les règles pour une « personne politiquement exposée » (PPE) moins onéreuses.

« C’est faux. Personne ne devrait être empêché d’utiliser les services de base pour ses opinions politiques », a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak. « La liberté d’expression est la pierre angulaire de notre démocratie. »

Reuters a contribué à ce rapport.