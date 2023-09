Nigel et Katya de Strictly déclenchent des rumeurs de romance avec une performance très passionnée et un tendre baiser

Nigel Harman et Katya Jones de STRICTLY ont déclenché des rumeurs de romance après un tendre baiser dans la série.

La star du savon Nigel, 50 ans, s’est rendue à la salle de bal avec Katya, 34 ans, pour la deuxième semaine de la compétition.

Les deux hommes dansaient la valse viennoise – mais avant de commencer leur routine, Nigel donna un bisou à Katya sur la joue.

Leur danse intime et passionnée sur le tube de Stephen Sanchez, Until I Found You, a captivé les téléspectateurs.

Mais les fans sont désormais convaincus que la fameuse malédiction Strictly va encore frapper.

Les téléspectateurs se sont tournés vers les réseaux sociaux car ils sont convaincus que le couple se rapproche de manière romantique.

L’un d’eux a dit : « Est-ce que Katya et Nigel sont une chose ?

Un deuxième a posté : « Google recherche l’état civil de Nigel Harman… »

« Oh non, la malédiction frappe », a déclaré un troisième.

Tandis qu’un quatrième a déclaré : « Il y a quelque chose de si magnifique chez Nigel et Katya. »

Cependant, l’acteur de Casualty Nigel est très marié à sa femme Lucy Liemann depuis 2011.

Nigel et Katya ont marqué un total de 27 points auprès des juges.

Pendant ce temps, la juge Motsi Mabuse a fait une déclaration de mode épique ce soir alors qu’elle se dirigeait vers la piste de danse dans une mini-robe qui descend jusqu’aux cuisses.

Ce choix de tenue accrocheur intervient au milieu d’une dispute juridique avec son ex-mari qui l’a vue menacée de prison.

Strictly Come Dancing est diffusé sur BBC One et iPlayer.

