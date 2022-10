Nigel Benn : Mon fils Conor Benn est un athlète propre ; “Nous sommes dans un combat de choc total contre Chris Eubank Jr a été annulé” | Nouvelles de boxe

Nigel Benn a défendu son fils, Conor, après le report de son combat contre Chris Eubank Jr en raison d’un test de dépistage de drogue raté, insistant sur le fait que son fils est un “athlète propre”.

Mercredi, il a été révélé qu’un “résultat d’analyse anormal pour des traces d’un médicament contre la fertilité” avait été révélé dans l’un des récents tests de Conor Benn par la Voluntary Anti-Doping Association (VADA).

Le British Boxing Board of Control a annoncé que l’affrontement avec Eubank Jr était “interdit car ce n’est pas dans l’intérêt de la boxe” après que les promoteurs Matchroom Boxing et Wasserman Boxing aient publié une déclaration conjointe plus tôt dans la journée disant que le combat se déroulerait comme prévu. .

Les deux combattants connaissaient déjà le résultat du test de dépistage de drogue et tenaient à poursuivre le combat, qui fait suite aux deux affrontements entre leurs pères dans les années 1990, mais Matchroom Boxing a confirmé jeudi que le combat était terminé.

Nigel Benn, ancien champion du monde des poids moyens dans les années 1990, s’est rendu sur Instagram vendredi pour défendre son fils, en publiant une vidéo et en jurant : “Nous irons au fond des choses”.

“Salut les gars, comme vous le savez, nous sommes sous le choc”, a-t-il ajouté.

“Je suis avec mon fils depuis 10 semaines et l’entraînement s’est déroulé de la meilleure des manières.

Image:

Nigel Benn dit que lui et son fils Conor (à droite) sont “en état de choc total” et ont juré “d’aller au fond des choses”





“C’est un entraîneur dévoué, il ne néglige aucun effort, et nous irons au fond des choses.

“J’aime mon fils. Je sais qu’il n’aime pas [sic] ne coupez pas les coins, il va droit au but, à 100 %.

“Mais nous vous tiendrons informés et vous ferons savoir quelle est la prochaine étape, mais vous savez, c’est un entraîneur fidèle et un athlète propre.

“A bientôt, que Dieu vous bénisse.”

Benn «vidé» par le report, concentré sur «l’effacement de son nom» | Hearn: Nous ne pensons pas que Benn ait bénéficié d’une procédure régulière

Écrivant sur les réseaux sociaux, Conor Benn a déclaré: “Je suis vraiment dégoûté que nous ne soyons pas en mesure de faire en sorte que ce combat se produise samedi et je suis désolé pour tous ceux qui ont été touchés par le report.

“Je suis toujours complètement choqué et surpris par cela et cela a été quelques jours difficiles. Mon équipe et moi allons envisager les prochaines options, y compris la reprogrammation du combat, mais mon objectif immédiat est de laver mon nom car je suis un athlète propre ! “

S’exprimant lors d’une brève conférence de presse où aucune question n’a été posée jeudi, le promoteur Eddie Hearn a déclaré: “Je tiens à préciser que Conor Benn n’est pas suspendu par le British Boxing Board of Control et nous ne pensons pas qu’il a été donné en raison processus comme beaucoup d’autres dans cette situation avant lui.

“J’ai vu des rapports sur le fait d’aller devant la Haute Cour et de faire appel à des commissions étrangères, mais ce n’est tout simplement pas vrai, nous avons pris notre temps et avons pris une décision qui, selon nous, était dans le meilleur intérêt des parties impliquées. Ce n’était pas une décision c’était facile.

“C’est un sport qui nous est très, très cher et alors que nous étions désespérés pour que ce combat ait lieu pour les fans, pour les combattants undercard, nous avons pris une décision que nous pensions devoir prendre à ce moment, surtout compte tenu de l’intérêt du sport et du public britannique.”