Nigel Amos, médaillé olympique du Botswana, a été suspendu pour dopage.

Nigel Amos, médaillé olympique du Botswana, a été suspendu provisoirement avec effet immédiat après avoir été testé positif aux métabolites de GW1516, selon un communiqué de presse publié par l’Athletics Integrity Unit (AIU).

Selon l’Athletics Integrity Unit, le coureur de demi-fond de 28 ans a fourni le 4 juin un échantillon contenant du GW1516 (un médicament expérimental qui peut modifier le métabolisme de l’organisme mais qui a été jugé trop dangereux pour un usage humain).

Le 20 juillet, Amos devait participer aux éliminatoires du 800 m des championnats du monde à Eugene, Oregon. Il a remporté l’argent aux Jeux olympiques de 2012, devenant ainsi le premier médaillé du Botswana.

L’AIU a déclaré: “L’athlète a été informé du résultat d’analyse anormal et de sa suspension provisoire obligatoire cet après-midi à Eugene.”

Le GW1516 a été créé pour aider à développer l’endurance et à brûler les graisses, mais il a été découvert qu’il provoquait le cancer lors de tests sur des rongeurs. Les organisations antidopage ont mis en garde les athlètes contre son utilisation. Les athlètes ont été avertis de ne pas l’utiliser pour des raisons de sécurité par les organisations antidopage.

Auparavant, le médicament avait été découvert dans des échantillons fournis par des cyclistes professionnels et la marcheuse olympique Elena Lashmanova. La Russe a reçu une interdiction de deux ans et a ensuite été dépouillée de la médaille d’or qu’elle avait remportée dans la course de 20 kilomètres aux Jeux olympiques de 2012 pour une autre infraction de dopage.

La suspension intervient avant les Championnats du monde la semaine prochaine. Selon le communiqué de presse, AIU a prélevé l’échantillon d’Amos lors d’un contrôle hors compétition le 4 juin 2022, rapporte Xinhua.

Amos, 28 ans, a remporté l’argent du 800 m masculin aux Jeux olympiques de Londres en 2012, qui était la première médaille olympique du Botswana.

