Brian Ellison était ravi de voir Nietzsche remporter sa plus grande victoire sur les clôtures à ce jour avec une performance de combat dans la Hillhouse Quarry Handicap Chase à Ayr.

Vainqueur du Greatwood Hurdle 2018 à Cheltenham, le joueur de huit ans a toujours bien couru dans les courses à handicap compétitives toute la saison, terminant récemment huitième de l’Ultima Handicap Chase au Festival de Cheltenham.

Monté par Johnny Burke, Nietzsche était un tir 6-1 pour le long métrage Listed le jour de l’ouverture de la réunion du Grand National écossais – et après avoir succédé à Voix Du Reve lors de la course, il avait juste assez de réserve pour repousser 15- 8 coups de coeur Not That Fuissé par un cou.

« C’est une star », a déclaré Ellison.

«Il a remporté quatre courses sur le plat, il a remporté un Greatwood Hurdle et a terminé troisième du Fred Winter à Cheltenham (en 2017). Il aurait probablement gagné ce jour-là s’il n’avait pas frappé le front trop tôt.

«Il a couru au Festival la dernière fois et était troisième à Cheltenham avant cela. C’est un bon cheval.

« Johnny lui a fait un bon tour. Il voulait y arriver après le dernier et c’est ce qu’il a fait. »

Sans chance avec Not That Fuissé, Harry Skelton a prolongé son avance dans la course pour être sacré champion jockey à quatre grâce à un doublé en première et dernière course.

Le cavalier a fait équipe avec son frère Dan pour gagner à la fois le Tennent’s Lager Novices ‘Hurdle avec 4-9 Stepney Causeway préféré, et le Book Your Staycation At Western House Hotel Handicap Hurdle avec 11-2 chance I Better Go Now.

Stepney Causeway a remporté sa quatrième course consécutive sur obstacles en marquant par 19 longueurs dans le premier match, mais pourrait être prêt pour un retour au Flat.

Son entraîneur a déclaré: « C’est un cheval remarquable, pour être honnête. Il s’améliore rapidement et c’était génial de le voir faire comme ça.

«Lors de sa première descente pour nous, nous l’avons couru sur terrain mou et droitier et il s’est avéré que c’était tout ce qu’il ne voulait pas. Depuis, nous l’avons couru gaucher sur un meilleur terrain et il en a remporté quatre.

« Il aura une entrée dans le Swinton Hurdle à Haydock et il est également inscrit à la Chester Cup. Il ne participera pas à la Coupe, je ne pense pas, mais il pourrait entrer dans la course de consolation (Chester Plate).

« Le cheval dans le dernier (je ferais mieux d’y aller maintenant) est très bon frais et Harry lui a fait une superbe chevauchée. »

Le doublé a porté Harry Skelton à 143 gagnants pour la saison, avec le champion en titre Brian Hughes sur 139 après avoir tiré un blanc.

Son frère a ajouté: « Harry est clair, mais je continue à le dire, ce n’est pas suffisant! »

Les deux jockeys sont en action à Bangor samedi avant de retourner à Ayr pour le Coral Scottish Grand National de dimanche.