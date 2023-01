“Nier, dévier, distraire”: comment la Russie répand la désinformation sur la guerre en Ukraine

Lorsqu’un missile a frappé un immeuble de neuf étages dans la ville de Dnipro, dans le sud de l’Ukraine, la semaine dernière, Yevhen Fedchenko savait à quoi s’attendre de la couverture médiatique russe de la frappe.

“Ils ont immédiatement commencé à construire des récits de désinformation sur le dessus de l’histoire, accusant d’abord l’Ukraine de faire cela”, a déclaré Fedchenko à CBC Radio. La maison dans une interview diffusée samedi.

Fedchenko a déclaré que la désinformation russe vise à convaincre son public que les Ukrainiens bombardent leur propre infrastructure afin de discréditer la Russie aux yeux du monde. Les médias russes accusent également les forces ukrainiennes d’être incapables de faire fonctionner l’équipement militaire fourni par leurs alliés occidentaux.

“D’une part, rien d’unique ne se passait”, a déclaré Fedchenko à propos de la couverture russe de la frappe contre l’immeuble, qui a tué au moins 45 personnes.

“Mais d’un autre côté, vous ne pouvez toujours pas saisir à quel point ce système peut être sinistre.”

CBC News: La maison9h30Combattre la guerre de la désinformation La Chambre s’entretient avec Antaloyi Grudz, directeur de recherche au Social Media Lab de l’Université métropolitaine de Toronto, sur la vulnérabilité des Canadiens à la désinformation russe, puis s’assoit avec Yevhen Fedchenko, cofondateur de StopFake.org, une organisation ukrainienne qui travaille à démystifier les messages trompeurs du Kremlin.

Fedchenko est co-fondateur de StopFake.org, une organisation composée de journalistes, de professeurs et d’étudiants travaillant à l’école de journalisme Mohyla à Kyiv. Le groupe a été formé il y a neuf ans, après l’annexion de la Crimée par la Russie.

Depuis lors, StopFake.org a démystifié des milliers d’histoires, y compris des affirmations russes selon lesquelles les Ukrainiens et leurs alliés ont organisé le massacre de civils à Bucha au début de l’année dernière, en utilisant des acteurs de crise et des photos trafiquées.

De nombreuses organisations de défense des droits de l’homme ont signalé que les troupes russes avaient commis des crimes de guerre à Bucha et la Cour pénale internationale a ouvert des enquêtes sur les événements qui s’y sont déroulés, sur la base des informations qu’elle a reçues.

Les secouristes fouillent les restes d’un immeuble résidentiel qui a été touché par un missile russe le 15 janvier à Dnipro, en Ukraine. (Spencer Platt/Getty Images)

Stopfake.org se concentre également sur des histoires qui n’ont pas été diffusées dans la presse internationale, comme un article récent paru sur les chaînes russes Telegram affirmant que les Ukrainiens achètent des décorations pour arbres de Noël en relief avec des croix gammées.

Stopfake.org dit que les images ont en fait été prises dans un musée allemand qui exposait autrefois des décorations de Noël de l’ère hitlérienne.

Fedchenko a déclaré que cette histoire s’inscrivait dans l’un des récits généraux poussés à plusieurs reprises par les médias et les machines de propagande russes – que l’Ukraine est dirigée par les nazis.

✅ У публікації були використані фото #новорічних #іграшок часів #Третього #Рейху, частина яких раніше виставлялася в музеях #Німеччини. Знімок коробки ірашок з нацистскким символом з’явився В бережж у 2011 роцц, двівлл рллм. https://t.co/VXEs6HXW5h pic.twitter.com /AkPwZdGyJH —@StopFakingNews

“Ce récit a été très fortement promu par la désinformation russe avant d’attaquer l’Ukraine en février [2022] et c’est devenu l’un des prétextes de la guerre – la libération de l’Ukraine des nazis. Nous avons donc des centaines [of examples] où l’Ukraine et les Ukrainiens ont été accusés d’être des nazis », a-t-il déclaré.

Fedchenko a déclaré que son groupe avait identifié environ 20 “thèmes” principaux promus par la propagande russe.

“Nous avons tout vu et, dans une certaine mesure, les récits se répètent”, a-t-il déclaré. “Mais chaque élément de désinformation trouve des angles différents pour promouvoir [those narratives] et trouver des publics différents.”

Les efforts de désinformation russes atteignent le Canada

Alors que la Russie est connue depuis longtemps pour utiliser la propagande comme stratégie militaire, l’ère d’Internet a mis ces opérations d’information “sous stéroïdes”, a déclaré Anatoliy Gruzd, directeur de recherche au Social Media Lab de la Toronto Metropolitan University.

Ces opérations ciblent des publics au-delà de l’Ukraine et de la Russie.

Les fermes de trolls russes – un réseau coordonné qui publie des informations provocatrices ou trompeuses pour influencer l’opinion politique ou attiser la division à l’étranger – ont été largement reconnues pour avoir tenté d’influencer les résultats de l’élection présidentielle américaine de 2016. Gruzd a déclaré que leur travail avait également touché les Canadiens.

Dans une étude de l’année dernière, Gruzd et ses collègues chercheurs ont découvert qu’environ la moitié des Canadiens étaient exposés à « au moins une fausse déclaration persistante » au sujet de la guerre contre l’Ukraine. Près de la moitié des Canadiens croyaient “dans une certaine mesure” à la fausse affirmation selon laquelle l’OTAN avait encerclé la Russie avec plus de bases militaires depuis la fin de la guerre froide, selon l’étude.

«Nous pouvons penser que le Kremlin est loin et qu’il ne se soucie peut-être pas des Canadiens, mais en fait, leurs messages se propagent par différents canaux aux Canadiens», a déclaré Gruzd dans une entrevue sur La maison.

Il a déclaré qu’étant donné que des plateformes comme Twitter et Facebook interdisent de manière proactive certains comptes de médias d’État russes, les comptes officiels – tels que ceux gérés par les ambassades russes – contribuent également aux opérations de désinformation.

L’ambassade de Russie au Canada a décidé de tweeter ces jours-ci après une autre agression mortelle contre des homosexuels. Et bien qu’il s’agisse d’une déclaration douloureuse, elle montre la réalité de la violence infligée aux personnes 2SLGBTIQ+ partout dans le monde, non seulement par des individus mais par des gouvernements. pic.twitter.com/oKFlmuP9tY —@AllemagneAuCanada

L’année dernière, l’ambassade de Russie au Canada a publié un tweet homophobe.

Bien que son contenu ne porte pas sur la guerre en Ukraine, Gruzd a déclaré que le message tentait de détourner l’attention de ce qui se passe en Europe de l’Est et de semer la division au sein du Canada. Cela fait partie d’une stratégie globale visant à “nier, détourner et distraire” par la désinformation et les messages provocateurs, a-t-il déclaré.

“C’est une stratégie d’information pour polariser la société canadienne et peut-être puiser dans une partie de la population de notre pays qui pourrait être alignée sur ces points de vue”, a-t-il déclaré.