Nielsen dit que 17,7 millions de personnes ont regardé l’audience du 6 janvier de jeudi – Shaw Local

NEW YORK – (AP) – Environ 17,7 millions de téléspectateurs ont regardé Audience du jeudi soir de la Commission de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier 2021 sur le Capitole des États-Unis.

La société Nielsen a déclaré que c’était le deuxième les 20 millions qui a vu la première audience du comité le 9 juin, la seule autre des huit sessions tenue aux heures de grande écoute.

Dix réseaux ont diffusé en direct l’audience de la semaine dernière, contre 11 qui ont diffusé la session du 9 juin. Le réseau conservateur Newsmax a abandonné cette fois.

Les six audiences de jour en moyenne 11,2 millions de téléspectateurs, avec un pic d’audience de 13,2 millions le 28 juin, lorsque l’ancien assistant de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson a témoigné du comportement de l’ancien président Donald Trump.

On estime que 13,6 millions de téléspectateurs de jeudi, soit 77%, étaient âgés de 55 ans et plus, a déclaré Nielsen. Seuls 705 000 téléspectateurs avaient entre 18 et 34 ans.

MSNBC a déclaré que les 4,7 millions de personnes qui ont regardé sa couverture représentaient la plus grande audience du réseau aux heures de grande écoute depuis la nuit de l’événement sur lequel le comité enquête.

Les audiences publiques devraient reprendre en septembre.

