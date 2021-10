Niecy Nash a l’air plus sexy que jamais dans l’ensemble de lingerie en latex vert de Savage X Fenty – Regardez

L’actrice bien-aimée s’est rendue sur Instagram pour partager quelques clichés sexy d’elle portant des pièces de la ligne de Rihanna, brisant Internet en cours de route.

Damn hot, Niecy Nash! La star de la télévision et du cinéma avait l’air glaciale le vendredi 1er octobre, publiant deux vidéos sur sa page Instagram pour mettre en valeur son corps stellaire dans une magnifique lingerie. Les Réno 911 ! la star a posté deux clips d’elle portant des pièces racées de RihannaLa ligne Savage X Fenty de Savage, complète avec du latex et de l’éclat.

Dans le premier clip, Niecy portait un ensemble de lingerie en latex de couleur jade, avec des gants jusqu’aux coudes, un corset maintenu par un harnais super sexy et des bottes à talons hauts. Pour le coup suivant, Niecy a enfilé une pièce de paillettes de couleur bleu ciel qui reposait sur sa poitrine et nouée à sa taille, avec une culotte assortie. Les Les griffes l’actrice a complété son look avec de longs ongles rouges et des cheveux sensuels dans la chambre, s’assurant définitivement de zoomer sur tous ses goodies pour les deux vidéos !

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Niecy Nash (@niecynash1)

Quand @badgalriri x @savagexfenty veut que tu passes une bonne soirée !” s’est exclamée l’actrice dans la légende, criant la créatrice et sa ligne époustouflante. Elle a ajouté : « @jessicabettsmusic, qu’est-ce qui est bon ? » pour taquiner sa femme, Jessica Betts, qu’elle a épousée lors d’une cérémonie surprise en août 2020.

« La famille Betts va sauter ce week-end », a plaisanté l’actrice Laverne Cox dans la section des commentaires, alors que de nombreux autres fans ont suivi la suite avec leurs éloges du corps fumant de Niecy. « Vous avez l’air trop beau », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a plaisanté: « Mon téléphone vient de fondre », ajoutant de nombreux emojis de feu.

Bien que Niecy n’ait pas peur d’un peu d’attention dans sa lingerie épicée, la femme de 51 ans aime généralement garder les choses assez discrètes, choquant les fans lorsqu’elle a épousé Jessica l’été dernier. Bien que le déménagement ait été une surprise pour beaucoup, Niecy était heureuse de partager que sa famille approuvait définitivement sa nouvelle épouse. Dans une interview exclusive avec HollywoodLa Vie en mai, le Chanteur masqué L’animatrice a déclaré que ses enfants s’entendaient « incroyablement » avec Jessica, ajoutant: « En fait, mon plus jeune a un rendez-vous à venir. Ils vont enregistrer de la musique plus tard dans la journée. Elle ne vient pas me voir. Ils l’aiment.