Nidhi Bhanushali, la célébrité de ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’, est magnifique en robe bleue et fait vibrer de magnifiques dreads dans une photo VIRALE

Nidhi Bhanushali, alias Sonu, célèbre pour « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah », a rendu Internet viral avec ses dernières photos. Après avoir grésillé dans un pantalon chaud et une vidéo de plage, Nidhi a maintenant partagé une photo absolument époustouflante d’elle.

Sur la photo virale, on peut voir Nidhi assis et posant tout en portant une robe à col profond de couleur bleue. Rayonnant dans son profil droit, l’acteur est magnifique dans un rouge à lèvres rouge. Pour associer le look, elle a séparé ses cheveux d’un côté de son visage et a enfilé des bijoux géniaux sur son front. Tout en partageant la photo, elle a sous-titré le message: « Allez, brûle un moment. »

Les fans sont devenus gaga après avoir vu la dernière photo de Nidhi et ont laissé tomber des emojis de cœur, d’amour et de feu dans la section des commentaires. « Annnnnndddddd….. magnifique », a écrit un utilisateur a commenté, « Trop mignon… Awwwww ». Se référant à son personnage de ‘TMKOC’, Sonu, un utilisateur a écrit: « Beau look cher sonu. »

Ce n’est pas la première fois que la photo ou la vidéo de Nidhi devient virale sur les réseaux sociaux. Plus tôt également, plusieurs de ses vidéos ont pris d’assaut Internet, en particulier celle dans laquelle elle a été vue exhibant ses courbes en bikini tout en se baignant dans un étang au milieu d’une jungle.

Nidhi Bhanushali bénéficie d’un grand nombre de fans grâce à son interprétation de ‘Sonali Bhide’ alias Sonu dans la sitcom à succès ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’ mais même après avoir quitté la série, elle a une solide base de médias sociaux et prend Internet d’assaut avec chaque photo qu’elle poste.

Actuellement, elle mène un style de vie hippie, fait des randonnées, campe et séjourne dans des endroits ordinaires tout en découvrant de nouveaux endroits et en interagissant avec de nouvelles personnes.

Sonu, qui a commencé sa carrière d’actrice en tant qu’enfant artiste, a quitté ‘TMKOC’ en 2019 pour poursuivre des études supérieures. Depuis lors, le rôle est joué par l’acteur Palak Sidhwani. Avant Nidhi, le personnage de Sonu a été écrit par Jheel Mehta.

Pas seulement Nidhi, mais les fans montrent de l’affection à d’autres stars de la série telles que Munmun Dutta, Dilip Joshi et Disha Vakani qui ont quitté la série.