Nidhi Bhanushali, alias Sonu, célèbre « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah », grésille en bikini, regardez

Le public a regardé les enfants stars de l’émission à succès « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah » alors qu’ils grandissaient. Ainsi, récemment, lorsque l’acteur Nidhi Bhanushali alias Sonu, a partagé une vidéo d’elle en bikini, ses fans ont été plongés dans le vertige.

Dans la vidéo, on peut voir Nidhi traîner dans une jungle pittoresque, vêtue d’un haut jaune et berçant ses dreads – qu’elle cultive depuis un certain temps maintenant – alors que « What A Strange Day » du Dr Dog joue en arrière-plan. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, on voit Nidhi grésiller dans un bikini noir et bleu alors qu’elle plonge dans l’eau et commence à nager. La vidéo montre également son mignon petit beagle, Jugni.

« Le bonheur est… au milieu d’une jungle. (sic) », a-t-elle légendé le post.

Les fans ont versé de l’amour sur le message de Nidhi et ont laissé tomber des emojis amoureux, cœur et feu dans les commentaires. « Sonu tu badal gyii ree », a déclaré un utilisateur tandis qu’un autre a déclaré: « Tu me manques dans TMKOC ».

Nidhi a fait monter la température sur ses réseaux sociaux car elle partage souvent des photos de bikini et des vidéos d’elle-même. Avec un profil dynamique et esthétique, elle bénéficie d’un énorme public de plus d’un demi-million de fans sur Instagram.

Nidhi a longtemps joué le rôle de Sonalika Aatmaram Bhide alias Sonu dans ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’. Elle avait remplacé Jheel Mehta en tant que Sonu en 2012. Nidhi a ensuite quitté la série en 2019 et a été remplacée par Palak Sindhwani, qui incarne actuellement le rôle de Sonu, la fille de M. et Mme Bhide, la seule fille de Tappu Sena de la société Gokuldham.

Nidhi Bhanushali poursuit actuellement son baccalauréat dans un collège de Mumbai et a déclaré qu’elle souhaitait s’engager dans ses études.