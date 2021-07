Nidhi Bhanushali, alias Sonu, célèbre pour « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah », exhibe à nouveau son corps sexy

Nidhi Bhanushali, la célébrité de « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah », est dans les mémoires de ses fans comme la douce petite Sonu alias Sonalika Bhide de la série. Mais depuis son départ de ‘TMKOC’, Nidhi s’est transformée en une belle jeune femme. Dernièrement, Nidhi a mis le feu à son Instagram avec ses photos de bikini et des extraits de son style de vie hippie.

Nidhi est actuellement en vacances au Rajasthan et a partagé ses moments préférés du voyage. Mercredi 14 juillet, Nidhi a partagé une vidéo d’elle en maillot de bain bleu foncé avec des imprimés néon dessus. Dans la vidéo, on pouvait voir Nidhi nager dans le « deuxième plus grand lac artificiel d’Asie » avec son adorable petit beagle, Jugni.

En partageant le montage vidéo, Nidhi a écrit : « Je cherche juste des excuses pour sauter dans l’eau. Le deuxième plus grand lac artificiel d’Asie, Rajasmand, est exactement ce dont nous, pèlerins, avons besoin pour vaincre la chaleur du Rajasthan », avec le hashtag «DiaryOfTheGadaboutPilgrims».

Nidhi bénéficie d’un grand nombre de fans sur ses réseaux sociaux et les fans l’appellent toujours » Sonu « , son personnage dans » Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah « . Réagissant au message de Nidhi, plusieurs fans l’ont comblée d’un emoji de cœur et d’amour dans la section commentaires. Beaucoup ont même plaisanté sur à quel point elle a changé. « Hamri Sonu badal gayi », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté « Lovelyyyy ». Un troisième utilisateur a écrit: « Wovvvvvvvvv quelle beauté époustouflante vous avez », tandis qu’un quatrième a commenté: « Beau sonu ».

Plus tôt, Nidhi a partagé une vidéo d’elle faisant du yoga sous l’eau. La vidéo est devenue virale en un rien de temps alors que les fans se demandaient comment l’acteur avait réussi à garder les yeux ouverts sous l’eau. Certains étaient même impressionnés par elle en disant qu’elle vivait sa meilleure vie. Regardez la vidéo ici:

Nidhi a commencé sa carrière d’actrice en tant qu’enfant artiste. Elle a quitté ‘TMKOC’ en 2019 pour poursuivre des études supérieures. Depuis lors, le rôle est joué par l’acteur Palak Sidhwani. Avant Nidhi, le personnage de Sonu a été écrit par Jheel Mehta.