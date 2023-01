Nicor ​​fait le premier pas vers une hausse des tarifs qui pourrait ajouter 9 $ par mois à la facture moyenne – Shaw Local

Nicor ​​Gas a fait le premier pas vers une hausse des tarifs de 321 millions de dollars mardi, en demandant une augmentation aux régulateurs de l’État qui, en moyenne, coûterait aux clients résidentiels un peu plus de 9 dollars de plus sur leur facture mensuelle de gaz naturel.

La demande, déposée auprès de la Commission du commerce de l’Illinois, fait suite à une augmentation de tarif de 240 millions de dollars mise en œuvre par Nicor ​​fin 2021. Le service public basé à Naperville est la plus grande société de distribution de gaz naturel de l’Illinois, desservant plus de deux millions de clients et englobant la plupart de la banlieue de Chicago.

Malgré sa dernière hausse, Nicor ​​a déclaré que les prévisions qui ont servi de base à ces taux ne tenaient pas compte des taux d’inflation actuels ni des coûts des améliorations des infrastructures à apporter en 2023 et 2024.

« Nicor ​​Gas réalise l’impact que toute augmentation de tarif peut avoir sur les clients et ne fait pas cette demande à la légère ; cependant, cette augmentation des tarifs est nécessaire pour faire fonctionner notre entreprise en raison de l’inflation et de l’augmentation des impacts mondiaux qui continuent d’affecter nos coûts d’exploitation et de maintenance », a déclaré la société dans un communiqué.

L’augmentation des taux ne devrait pas entrer en vigueur de sitôt.

“Ce n’est que la première étape d’un très long processus d’examen, qui prend généralement environ 11 mois, si et quand une procédure enregistrée a été engagée par la Commission”, ont déclaré des responsables de la commission.

S’il est approuvé tel que déposé, le ménage moyen connaîtrait une augmentation d’environ 9,28 $ par mois de sa facture annuelle de gaz naturel, a déclaré Nicor.

L’augmentation potentielle intervient également alors que Peoples Gas, qui dessert la ville de Chicago, se prépare à déposer sa première hausse de taux en huit ans, Crain’s Business signalé.

Le service public a ajouté que le coût du service augmente désormais en raison des investissements continus “pour respecter les nouvelles réglementations fédérales liées à la conformité et les meilleures pratiques de l’industrie qui aident à assurer la fiabilité à l’échelle du système tout en réduisant de manière proactive nos émissions opérationnelles de méthane et de gaz à effet de serre”.

Nicor ​​a déclaré que les investissements comprennent la maintenance du système, comme un projet de remplacement de la ligne principale, qui remplace des sections de pipeline en acier de 1959, et des améliorations à son système de stockage, comme le remplacement d’un compresseur vieillissant dans son installation de stockage de Troy Grove dans le comté de LaSalle.

Dans un contexte de hausse des prix du gaz naturel et d’efforts étatiques et nationaux pour passer à des formes de chauffage plus respectueuses de l’environnement, le service public a déclaré qu’il prenait également des mesures pour atteindre son objectif d’atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles de ses opérations d’ici 2050.

“Pour ce faire, nous travaillons activement à renforcer notre système et à investir dans l’innovation transformationnelle”, a déclaré Nicor ​​dans un e-mail.

L’entreprise se penche actuellement sur le gaz naturel renouvelable par le biais d’un programme pilote qui localise les installations de production potentielles dans son territoire de service.

Gaz naturel renouvelablequi est essentiellement du biogaz ou le produit de la décomposition de matières organiques, est interchangeable avec le gaz naturel conventionnel.

“L’objectif du projet pilote RGI est de rechercher des opportunités pour déplacer l’utilisation du gaz naturel géologique et réduire le volume de méthane rejeté dans l’atmosphère à partir de sources de déchets ici dans l’Illinois”, a déclaré Nicor.

https://www.dailyherald.com/news/20230104/nicor-takes-first-step-toward-rate-hike-that-could-add-9-a-month-to-average-bill