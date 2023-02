Nicolo Zaniolo signe avec Galatasaray après la dispute avec la Roma

Le milieu de terrain de l’AS Roma Nicolo Zaniolo a effectué son transfert vers l’équipe turque de Galatasaray, a annoncé mercredi le club de Serie A.

Zaniolo a signé un contrat de 4 ans et demi, et Galatasaray paierait à Roma des frais de transfert de 16,5 millions d’euros (17,70 millions de dollars) et 13 millions d’euros supplémentaires en compléments, selon plusieurs informations parues dans les médias italiens.

Le joueur de 23 ans, qui a rejoint la Roma en 2018 en provenance de l’Inter Milan, a fait près de 130 apparitions pour le club de la capitale italienne et a marqué plus de 20 buts dans toutes les compétitions.

“Tu m’as accueilli comme si j’étais chez toi” Zaniolo a écrit dans un post d’adieu sur Instagram.

“Tu m’as fait grandir, tu m’as donné une chance que j’ai essayé de saisir de tout mon cœur, honorant toujours l’histoire que tu représentes, luttant pour tes couleurs, transpirant pour le maillot à chaque fois que je le portais.

“Maintenant que nous nous sommes dit au revoir, je veux te dire une chose… C’était un honneur.”

L’entraîneur de la Roma, Jose Mourinho, a admis fin janvier que Zaniolo avait demandé à quitter le club.

“Je dis” malheureusement “parce que le joueur dit depuis un mois qu’il veut partir. Si un joueur dit à tout le monde qu’il ne veut plus porter le maillot de la Roma, je dois dire” malheureusement “, a déclaré Mourinho.

“La situation idéale est que le joueur soit heureux. J’ai dit que je m’attendais à ce qu’il reste, mais dans l’état actuel des choses, je dois ajouter” malheureusement “à cette phrase.”

Zaniolo, qui a remporté 11 sélections en Italie, a raté la seconde moitié de la saison 2019-20 et toute la campagne 2020-21 en raison de deux graves blessures au genou.

Il est revenu en juillet 2021 après que Mourinho a été nommé entraîneur de la Roma, marquant six buts pour les aider à remporter la Ligue de conférence Europa.

Galatasaray est en tête du classement de la Super League turque avec 54 points en 22 matchs. Ils ont neuf points d’avance sur Fenerbahce, deuxième, qui a un match en moins.