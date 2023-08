Nicolo Zaniolo: Aston Villa complète la signature du prêt du milieu de terrain de Galatasaray | Nouvelles du football

Aston Villa a finalisé la signature du prêt du milieu de terrain de Galatasaray Nicolo Zaniolo.

Le jeune homme de 24 ans rejoint Villa, sous réserve d’une demande de visa réussie.

Unai Emery tenait à couvrir Emi Buendia, qui a subi une grave blessure au genou à l’entraînement la semaine dernière et qui devrait être absente pendant une grande partie de la saison.

Zaniolo a été rapidement identifié comme une cible, le chef des transferts de Villa, Monchi, le connaissant bien après l’avoir signé pour la Roma en 2018.

Champion de la ligue avec le club d’Istanbul la saison dernière, Zaniolo a fait sa percée à l’AS Roma dans son pays natal avec qui il a remporté l’UEFA Europa Conference League en 2022.

Lors de sa première saison dans la Ville Éternelle, les performances impressionnantes du milieu de terrain lui ont valu d’être nommé Jeune joueur de l’année en Serie A pour 2018/19.

