Nicolle Wallace dit que Pete Buttigieg est un messager « compétent » pour la Maison Blanche

L’animatrice de MSNBC, Nicolle Wallace, a affirmé jeudi que le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg était un messager « qualifié » pour l’administration Biden.

Wallace a fait ces commentaires lors d’une apparition de Buttigieg sur « Date limite : Maison Blanche », où le secrétaire aux Transports a affirmé que l’administration Biden « s’occupait de l’essentiel ». Buttigieg a été critiqué pour sa réponse à une série de crises au cours de son mandat de secrétaire aux Transports. (EN RELATION : « Tout s’est passé si vite » : un journaliste du DCNF raconte la confrontation avec Buttigieg à propos de la catastrophe ferroviaire de l’Ohio)

MONTRE:



« Depuis le début du tournant national de votre carrière, vous avez été, je pense, l’un des messagers les plus compétents dans le ventre de la bête », a déclaré Wallace à Buttigieg. « J’ai regardé toutes vos apparitions sur Fox News et je me demande si vous pensez que c’est là que réside ce message de, hé, les gars, vous n’êtes peut-être pas d’accord avec tous les points de l’agenda politique de Biden, mais nous sommes trop proches pour être au bord de quelque chose dont nous ne nous remettrons peut-être pas.

En janvier, la Federal Aviation Administration a dû immobiliser plus de 10 000 vols en raison d’un problème informatique, la plus importante interdiction de vol depuis les attentats terroristes du 11 septembre. Buttigieg a été critiqué pour sa lenteur à réagir à la crise.

En février, Buttigieg a également retardé l’examen de la situation dans l’Est de la Palestine, dans l’Ohio, après qu’un déraillement de train ait provoqué un déversement de produits chimiques toxiques, qui a mis dix jours à se produire. poste un fil de discussion sur Twitter. Buttigieg a également été critiqué pour avoir pris un congé de paternité lors d’une crise de la chaîne d’approvisionnement fin 2021.

Buttigieg a pris une photo de Jennie Taer, journaliste d’investigation de la Daily Caller News Foundation, lorsqu’elle l’a confronté pour ne pas avoir visité la Palestine orientale fin février, suscitant des réactions négatives sur les réseaux sociaux. Buttigieg a ensuite partagé la photo de Taer avec son équipe, affirmant qu’il avait été « déséquilibré » et qu’il souhaitait avoir son propre compte rendu de la rencontre.

Il a également lancé une initiative d’un milliard de dollars en juin 2022 pour lutter contre les routes « racistes ».

