Nicole Walters détaille la bataille contre le cancer de sa fille

Les Walters sont sur le point de devenir votre nouvelle famille de télé-réalité préférée!

Entrepreneur Nicole Walters et sa famille jouent dans la toute nouvelle série de docu des États-Unis Elle est la patronne. La femme d’affaires devenue personnalité du petit écran s’ouvre sur sa famille unique et leur décision de mettre leur vie là-bas pour votre plus grand plaisir.

« La plus grande chose qui nous a donné envie de le faire, c’est que nous pensons que nous sommes exactement ce dont l’Amérique a besoin en ce moment. Quelque chose de léger et amusant, mais aussi une famille qui ne suit pas nécessairement les constructions sociales traditionnelles », a déclaré Walters à E! News exclusivement avant la première de la série de ce soir. « Nous sommes faits d’une manière différente, nous sommes représentatifs de chaque partie de l’Amérique et nous sommes totalement liés. »

La famille de Walters inclut son mari «avocat au foyer» Josh Waters et leurs trois filles adoptives, Daya, Krissy et Allié, qui ont été introduits dans leur vie par le destin il y a six ans.

«En fait, nous avons eu les trois filles à la fois», a-t-elle expliqué. « Ce que je pense rend notre voyage un peu différent de la plupart des autres, c’est que ce n’était pas par le biais d’une agence ou d’une organisation. Nous avons rencontré nos filles sur le bord de la route à Baltimore et avons noué une relation avec leur mère et elle avait besoin d’aide. »