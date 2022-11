Nicole touche terre en tant qu’ouragan rare de novembre, affectant certains vols canadiens vers la Floride

Peu de temps après que l’ouragan Nicole a touché terre tôt jeudi le long de la côte est de la Floride, il s’est déclassé en tempête tropicale, mais il continuait de frapper une grande partie de l’État fatigué par la tempête avec des vents violents, des ondes de tempête dangereuses et de fortes pluies, ont déclaré des responsables.

Le rare ouragan de novembre avait déjà conduit les autorités à fermer des aéroports et des parcs à thème et à ordonner des évacuations, notamment le club Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump.

Les autorités ont averti que l’onde de tempête de Nicole pourrait éroder davantage de nombreuses plages touchées par l’ouragan Ian en septembre. La tempête tentaculaire devrait ensuite se diriger vers la Géorgie et les Carolines plus tard jeudi et vendredi, déversant de fortes pluies dans la région.

Disney World et Universal Orlando Resort ont annoncé qu’ils n’ouvriraient probablement pas comme prévu jeudi, espérant une “réouverture progressive” dans l’après-midi.

L’aéroport international de Palm Beach a fermé mercredi matin et l’aéroport international de Daytona Beach a annoncé qu’il suspendrait ses opérations. L’aéroport international d’Orlando, le septième plus fréquenté des États-Unis, a également fermé. Plus au sud, des responsables ont déclaré que l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood et l’aéroport international de Miami avaient connu des retards et des annulations de vols, mais qu’ils prévoyaient tous deux de rester ouverts.

Certains vols jeudi vers Orlando, Tampa et Miami au départ de l’aéroport Pearson près de Toronto et de l’aéroport Trudeau de Montréal ont été annulés ou retardés.

Daniel Brown, spécialiste principal des ouragans au National Hurricane Center de Miami, a déclaré que la tempête affecterait une grande partie de l’État.

“Parce que le système est si vaste, presque toute la côte est de la Floride, à l’exception de l’extrême sud-est et des Keys, va recevoir des vents de force tempête tropicale”, a-t-il déclaré.

4 h 00 HNE 10 novembre Messages clés pour #Nicole : Conditions de tempête tropicale, une onde de tempête dangereuse et des vagues destructrices, et de fortes pluies continuent sur une vaste zone. Voir https://t.co/tW4KeFW0gB pour plus de détails. pic.twitter.com/QWk3GZMT1w —@NHC_Atlantique

Nicole a eu des vents maximums soutenus de 110 km/h tôt jeudi, a indiqué le National Hurricane Center des États-Unis. La tempête était à environ 95 kilomètres au sud-est d’Orlando. Il se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à près de 22 km/h.

Des vents de force tempête tropicale se sont étendus jusqu’à 720 kilomètres du centre dans certaines directions. Nicole devrait traverser le centre de la Floride jeudi matin, émerger éventuellement au-dessus de l’extrême nord-est du golfe du Mexique dans l’après-midi, puis traverser le Florida Panhandle et la Géorgie tard jeudi et vendredi.

Avertissements de tornade

Quelques tornades seront possibles jusqu’à jeudi matin dans le centre-est du nord-est de la Floride, a indiqué le service météorologique. Des inondations soudaines et urbaines seront possibles, ainsi que de nouvelles crues de la rivière St. Johns, à travers la péninsule de Floride jeudi. Les fortes pluies de ce système se propageront vers le nord sur des parties du sud-est, de l’est de la vallée de l’Ohio, du centre de l’Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre jusqu’à samedi.

Les grandes houles générées par Nicole affecteront le nord-ouest des Bahamas, la côte est de la Floride et une grande partie de la côte sud-est des États-Unis au cours des prochains jours.

Une voiture roule dans une rue inondée avant l’arrivée prévue de l’ouragan Nicole, à Daytona Beach, en Floride, mercredi. (Marco Bello/Reuters)

Un affaiblissement supplémentaire est prévu pendant que Nicole se déplace au-dessus de la terre au cours des deux prochains jours, et la tempête est susceptible de devenir une dépression tropicale sur la Géorgie jeudi soir ou tôt vendredi.

Nicole est devenue un ouragan mercredi soir alors qu’elle s’abattait sur l’île de Grand Bahama, après avoir touché terre quelques heures plus tôt sur l’île de Great Abaco sous la forme d’une tempête tropicale avec des vents maximums soutenus de 110 km/h. Il s’agit de la première tempête à frapper les Bahamas depuis l’ouragan Dorian, une tempête de catégorie 5 qui a dévasté l’archipel en 2019.

Pour les Floridiens fatigués par la tempête, ce n’est que le troisième ouragan de novembre à frapper leurs côtes depuis le début de la tenue des registres en 1853. Les précédents étaient l’ouragan Yankee de 1935 et l’ouragan Kate de 1985.

La Maison Blanche approuve la déclaration de catastrophe

Mar-a-Lago, le club et domicile de Trump, se trouvait dans une zone d’évacuation, construite à environ un quart de mile de l’océan à l’intérieur des terres. Les bâtiments principaux sont assis sur une petite élévation d’environ 4,5 mètres au-dessus du niveau de la mer et la propriété a survécu à de nombreux ouragans plus forts depuis sa construction il y a près d’un siècle. Le bureau de sécurité de la station a raccroché mercredi lorsqu’un journaliste de l’Associated Press a demandé si le club était en train d’être évacué et il n’y avait aucun signe d’évacuation mercredi après-midi.

Il n’y a pas de pénalité pour ignorer un ordre d’évacuation, mais les équipes de secours ne répondront pas si cela met leurs membres en danger.

Les responsables de Daytona Beach Shores ont jugé dangereux au moins une demi-douzaine de bâtiments résidentiels côtiers à plusieurs étages déjà endommagés par l’ouragan Ian et maintenant menacés par Nicole. À certains endroits, les autorités ont fait du porte-à-porte pour dire aux gens de saisir leurs biens et de partir.

Lors d’une conférence de presse à Tallahassee, le gouverneur Ron DeSantis a déclaré que les vents étaient la plus grande préoccupation et que des pannes de courant importantes pourraient survenir, mais que 16 000 monteurs de ligne étaient en attente pour rétablir le courant ainsi que 600 gardes et sept équipes de recherche et de sauvetage.

“Cela affectera de vastes parties de l’État de Floride toute la journée”, a déclaré DeSantis à propos de l’atterrissage prévu de la tempête.

Près de deux douzaines de districts scolaires fermaient des écoles pour la tempête et 15 abris avaient ouvert le long de la côte est de la Floride, a déclaré le gouverneur.

Quarante-cinq des 67 comtés de Floride étaient sous le coup d’une déclaration d’état d’urgence.

Tôt mercredi, le président Joe Biden a déclaré une urgence en Floride et a ordonné une aide fédérale pour compléter les efforts de réponse des États, tribaux et locaux à la tempête.

L’ouragan Ian a provoqué une importante onde de tempête fin septembre, provoquant des destructions massives et tuant des dizaines de personnes.