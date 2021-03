Nicole ‘Snooki’ Polizzi de Jersey Shore suscite des rumeurs selon lesquelles elle reviendrait après avoir filmé avec Angelina Pivernick

Nicole ‘Snooki’ Polizzi de JERSEY Shore a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle reviendrait à l’émission de télé-réalité MTV.

La maman de trois enfants a récemment été vue en train de filmer dans un restaurant avec l’ancienne camarade de casting, Angelina Pivernick.

Selon les images obtenues par TMZ, Snooki a été aperçu en train de déjeuner avec Angelina au Lucco Cucina + Bar à Florham Park, New Jersey.

Un producteur est également vu à la table à côté d’eux, et le restaurant a été éclairé pour le tournage.

Snooki a quitté la série en 2019 et a déclaré à TMZ qu’elle avait même refusé de tourner une retombée.

Les fans trouveront également le tournage de Snooki avec Angelina surprenant car les deux ne se sont jamais entendus.

Leurs tensions ont atteint leur paroxysme lorsque Snooki, Deena Cortese et JWOWW (Jenni Farley) ont prononcé un discours brûlant lors de son mariage.

Certains pensent que ce nouveau déjeuner est un signe que Snooki et Angelina donnent un nouveau départ à leur amitié, selon TMZ.

D’autres suggèrent que c’est un moyen pour Snooki, qui est le nouvel animateur de « Beach Cabana Royale » sur Discovery +, de promouvoir sa nouvelle série de compétitions.

Nicole et son mari Jionni partagent les enfants Lorenzo, huit ans, Giovanna, six ans et Angelo James LaValle, qui aura deux ans en mai.

La semaine dernière, Nicole a laissé entendre qu’elle pourrait revenir à la série après avoir arrêté après son combat avec Angelina.

Mike « The Situation » Sorrentino a laissé entendre qu’elle était en pourparlers avec les producteurs pour faire un retour.

Le futur père Raconté Nous hebdomadaire: « Nous sommes en groupe de discussion avec Nicole.

«Nous lui parlons tout le temps et parfois nous avons l’impression de la rejoindre.

« Parfois, elle dira dans une discussion de groupe que cela se passe, mais les actions sont plus éloquentes que les mots. Je suppose que nous verrons dans les saisons à venir! \

« Jersey Shore va bien, donc je suis sûr que nous aurons une autre saison, mais reviendra-t-elle? Je ne sais pas! »

DJ Pauly D a également ajouté dans une interview précédente que les acteurs parlaient à Snooki tous les jours pendant le tournage.

Il a dit: « Elle a, genre, super FOMO [fear of missing out]. Elle est au courant de tout.

« Donc, pour moi, j’ai l’impression qu’elle n’a pas arrêté. Elle est là. J’espère juste qu’elle reviendra, et je pense qu’elle le fera. Je ne sais pas. Nous verrons. Je pense qu’elle le fera. »