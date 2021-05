Nicole ‘Snooki’ Polizzi de Jersey Shore pose sur une photo rare avec son mari Jionni LaValle et les trois enfants à l’église

Nicole «Snooki» Polizzi de JERSEY SHORE a posé sur une photo rare avec son mari, Jionni LaValle, et leurs trois jeunes enfants au cours du week-end.

La star de télé-réalité a partagé la photo de famille sur Instagram alors qu’ils célébraient tous la première communion de son fils aîné Lorenzo à l’église.

Nicole ‘Snooki’ Polizzi / Instagram

Nicole ‘Snooki’ Polizzi célèbre la communion de son fils Lorenzo avec sa famille[/caption]

La photo montre Nicole ‘Snooki’ et son mari, Jionni, tentant de capturer le moment familial devant un fond de fleurs et de ballons blancs et bleus.

La star de télé-réalité de MTV a légendé la photo: «Bonne fête de communion à ma première pépite née, Lorenzo! Je t’aime tellement mon bébé! (C’était la meilleure photo que nous ayons pu obtenir. Bienvenu.) »

Les fans voient rarement les photos de la famille de la femme de 33 ans, car la star de Jersey Shore a gardé sa vie personnelle hors des projecteurs.

Les fans ont émis l’hypothèse que la propriétaire de The Snooki Shop s’était discrètement séparée de son mari depuis sept ans en raison de son absence sur ses comptes de médias sociaux.

En mars, la star de Snooki + JWoww écrasé les rumeurs en postant un selfie du couple heureux sur Instagram.

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Snooki publie un selfie avec son mari Jionni[/caption]

Instagram

Snooki pose avec son mari Jionni[/caption]

Tous les deux Snooki et Jionni portaient des masques faciaux en un clin d’œil, tandis que le MTV La star a secoué un visage plein de maquillage et a complété le look avec une casquette de baseball blanche sur laquelle figurait Mickey Mouse.

La personnalité de la télévision a écrit dans la légende, en plaisantant à propos de son animal en peluche bien-aimé de Jersey Shore: «Il est comme un crocadilly, mais vivant. ‘ «

Ce n’est pas la première fois que la star de télé-réalité doit défendre sa relation avec l’entrepreneur de 34 ans.

En janvier, Snooki a consulté ses histoires Instagram pour rétablir les faits concernant son état matrimonial.

Dans une vidéo de selfie en noir et blanc, Snooki a déclaré: «Je viens de lire des théories du complot sur moi-même de fans remarquant que je ne porte plus mes alliances.

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Photo de famille de Nicole, son mari Jionni et leurs trois enfants[/caption]

Instagram

Nicole avec ses trois enfants[/caption]

Instagram

Les enfants de Nicole Lorenzo, Giovanna et Angelo James[/caption]

«Je fais ça toute la journée. Je suis mère de trois enfants. Je n’ai pas besoin de porter la bague autour de la maison ou de courir chercher Starbucks. »

Elle a ajouté avec un ton sérieux: « Ce n’est tout simplement pas mon truc. »

Snooki a poursuivi: «Jionni porte à peine sa bague non plus. Évidemment, j’ai mes bagues, elles sont là – elles sont dans la salle de bain.

«Je la porterai si nous allons à un rendez-vous ou si nous allons à un événement familial ou quelque chose de cool, mais à part ça, je ne porte pas ma bague de putes.

«Maintenant tu sais, si je ne porte pas ma bague, ça va.

Actualités Splash

Nicole ‘Snooki’ Polizzi fait partie de la série télé-réalité depuis le début du tournage en 2009[/caption]

@ snooki / Instagram

Snooki étourdit en robe longue[/caption]

Snooki et Jionni partagent Giovanna, six ans, Lorenzo, huit ans et Angelo James, un.

En décembre 2020, Snooki a d’abord révélé aux fans sur son podcast qu’elle ne signait pas pour une quatrième saison de la renaissance de la série.

Dans une interview avec Entertainment Tonight, elle a expliqué que ses enfants ont joué un rôle dans sa décision.

Elle a déclaré à la publication: «J’ai juste l’impression que les gens passent parfois à autre chose. Et avoir trois enfants et partir et faire tout cela est vraiment très difficile pour moi.

Getty

Snooki et le reste du casting de Jersey Shore sur Good Morning America[/caption]

Getty Images – Getty

Des membres de Jersey Shore ont participé aux MTV Movie & TV Awards 2021 après avoir remporté le Reality Royalty Award[/caption]

Getty Images – Getty

Snooki avec les membres de la distribution de Jersey Shore, Angelina, JWoww et Deena[/caption]

«Tout le monde et le spectacle m’ont vraiment manqué.

«Je ne regrette pas d’être parti, car j’avais vraiment besoin d’une pause pour mon âme et simplement pour être maman.

Un an après avoir annoncé son interruption de l’émission, MTV a révélé que Snooki reviendrait pour la série dérivée.

Dans la bande-annonce de la saison à venir, Snooki est vu sortir d’un gâteau surprenant les colocataires avec des bouteilles de champagne.

MTV

Snooki sort d’un gâteau dans la bande-annonce de la nouvelle saison[/caption]

MTV

Snooki a confirmé les rumeurs selon lesquelles elle reviendrait à la saison à venir de Jersey Shore Family Vacation[/caption]

Getty Images – Getty

Snooki aux MTV Movie & TV Awards 2021 à Los Angeles, Californie[/caption]





«Mais le fait de revenir m’a montré à quel point j’aime cette série et mes besties.»

Elle a poursuivi: «J’apprécie tout votre soutien et votre compréhension.

« Mawma avait besoin d’une pause, mais maintenant Mawma est de retour pour vous apporter la fête et toutes les bonnes vibrations. »

La cinquième saison de Jersey Shore Family Vacation débute le jeudi 3 juin à 20h00 sur MTV.

Getty Images – Getty

Snooki sur le tapis rouge des MTV Movie & TV Awards 2021[/caption]