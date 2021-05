Nicole « Snooki » Polizzi de JERSEY Shore a montré ses courbes dans une minuscule barboteuse en soie.

le Jersey Shore star a posté une photo sexy d’elle-même sur Instagram Cette fin de semaine.

snooki / Instagram

Snooki habillé en noir et portait des talons hauts pour une photo[/caption]

Getty Images – Getty

Nicole a admis avoir obtenu un emploi de seins en 2016[/caption]

Avec son bras au-dessus de la balustrade du balcon, Nicole, 33 ans, portait une superbe tenue noire avec une robe soyeuse.

Snooki se pavanait sur le balcon avec des talons hauts blancs.

Ses longues boucles ondulées étaient attachées par un chouchou pailleté.

La star de MTV a écrit un emoji en forme de cœur noir pour la légende.

Côte du Jersey Mike ‘La situation’ Sorrentino, 38 ans, a fait un compliment effronté et a écrit dans la section des commentaires: « Omg mawma. »

De retour en mars, Nicole a stupéfié ses followers avec ses looks glam.

Snooki a montré sa silhouette mince dans sa magnifique robe.

Getty – Contributeur

Snooki a admis avoir obtenu un travail de seins et des remplisseurs de lèvres[/caption]

La mère de trois enfants a été inondée de compliments de la part des fans, qui ont tous jailli de ses looks «magnifiques» et «beaux».

Snooki a parcouru un long chemin depuis ses cheveux bouffants et son faux bronzage.

Au fil des ans, Snooki a été honnête à propos de procédures cosmétiques qu’elle a obtenu.

En 2016, la star de télé-réalité a parlé de son travail de seins sur le #MomsWithAttitude Web show.

Getty Images

Snooki est allée voir le chirurgien plasticien John Paul Tutela pour transformer son buste en bonnet C.

Nicole a révélé ses plus gros seins à son coéquipier de Jersey Shore, Jenni «JWoww» Farley, 35 ans, et a crié, «J’ai fait mes seins!»

Jenni a plaisanté: « Je pensais que vous portiez un très bon soutien-gorge de sport. »

Dans la vidéo, Snooki a avoué: «Je suis à une semaine de la chirurgie, donc ils sont très fous. Mes mamelons tombent.

«En tant que maman, évidemment, vos seins sont détruits après avoir eu des enfants, en particulier [after] allaitement maternel. J’ai allaité Giovanna pendant un an. Je veux avoir l’air sexy pour mon mari, mais je veux aussi me sentir bien dans ma peau, et c’était une insécurité que j’avais.

En 2015, Snooki a admis sur les réseaux sociaux qu’elle avait injections de remplissage des lèvres.

Tout en montrant sa nouvelle moue sur une photo Instagram, Nicole a écrit: «Première séance de repulpements pour les lèvres et c’est juste fabuleux.

«J’ai toujours détesté mes lèvres fines et je n’ai jamais pensé que j’avais les couilles pour avoir des aiguilles dans ma lèvre pour les perfectionner, mais je l’ai fait!

«J’adore ma ‘beauté naturelle’, mais être capable de sublimer mes lèvres pour me faire me sentir mieux dans ma peau est la vie.»

Instagram

Jionni et Nicole photographiés avec leurs trois enfants: Angelo, Lorenzo et Giovanna[/caption]





Nicole est mariée à Jionni LaValle depuis 2014.

Jionni et Nicole ont trois enfants: Angelo, un an, Lorenzo, huit ans et Giovanna, six ans.

La dernière saison de Jersey Shore débute le 3 juin sur MTV.