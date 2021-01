Nicole « Snooki » Polizzi « de JERSEY Shore laisse entendre qu’elle revient au spectacle » après avoir arrêté après son combat avec Angelina Pivarnick.

Les fans se souviendront que Snooki, Jenni « JWoww » Farley et Deena Cortese a prononcé un discours lors du mariage d’Angelina qui n’a pas plu à la mariée.

Il semble que Snooki ne pouvait pas rester à l’écart du Jersey Shore depuis trop longtemps que Mike « The Situation » Sorrentino a laissé entendre qu’elle était en pourparlers avec les producteurs pour faire un retour.

La futur père Raconté Nous hebdomadaire: « Nous sommes en groupe de discussion avec Nicole.

«Nous lui parlons tout le temps et parfois nous avons l’impression de la rejoindre.

«Parfois, elle dira dans le chat en groupe que cela se passe, mais les actions sont plus éloquentes que les mots. Je suppose que nous verrons dans les saisons à venir!

« Jersey Shore va bien, donc je suis sûr que nous aurons une autre saison, mais reviendra-t-elle? Je ne sais pas! »

DJ Pauly D – qui peut avoir obtenu des produits de remplissage pour les lèvres et un lifting des yeux – était également d’accord avec Mike lors d’une interview précédente, car il avait révélé que le casting parlait à Snooki tous les jours pendant le tournage.

Il a dit à Us Weekly à l’époque: « Elle a, genre, super FOMO [fear of missing out]. Elle est au courant de tout.

«Donc, pour moi, j’ai l’impression qu’elle n’a pas arrêté. Elle est là. J’espère juste qu’elle reviendra, et je pense qu’elle le fera. Je ne sais pas. Nous verrons. Je pense qu’elle le fera.

Les fans se souviendront que Snooki a quitté l’émission MTV après qu’elle, avec JWoww et Deena, a prononcé un discours désastreux lors du mariage d’Angelina.

Malgré le sourire d’Angelina pendant le discours, il a été révélé plus tard qu’elle pleurait et était embarrassée lorsque ses demoiselles d’honneur l’appelaient «la mouche à ma merde», «la poubelle dans nos sacs», le «jeter à nos gueules de bois», et le « dépotoir sur notre île ».

Après le discours, Snooki a dit au reste des filles: « J’arrête, je pense. Je pense que c’est ça. Ce n’est pas amusant. »

Elle a ensuite déclaré aux producteurs: « J’adore toujours mes colocataires. Jersey Shore est littéralement ma vie. Comme je n’aurais jamais rencontré mes meilleurs amis, et le fait que ça devait se terminer comme ça, ça craint vraiment. »

Deena a également déclaré aux producteurs et au reste de la distribution: « Je ne filmerai jamais avec [Angelina] encore. »

Cependant, Deena et Angelina ont rafistolé les choses lors de la dernière saison de Jersey Shore: Family Vacation – mais JWoww et Snooki ont toujours un problème avec elle.

Cependant, en décembre 2020, lorsqu’elle a affirmé qu’elle ne revenait pas à l’émission, elle a déclaré que c’était parce qu’elle voulait passer plus de temps avec ses enfants; Lorenzo, huit ans, Giovanna, six ans et Angelo, un.

Parler de quitter MTV Jersey Shore, Snooki a déclaré: « Je ne peux plus le faire. Comme, littéralement, laisser mes enfants filmer est vraiment très difficile pour moi. »

Elle a ajouté: « Je n’aime pas faire la fête, trois jours de suite. Ce n’est plus ma vie. Et je veux être à la maison avec les enfants. »