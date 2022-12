Nicole Scherzinger risque de déborder de sa robe en robe très décolletée

NICOLE Scherzinger semblait sur le point de sortir de sa robe lors de la finale de dimanche de The Masked Singer US.

L’ancien juge de X Factor avait l’air sensationnel dans une robe à franges plongeante de couleur sarcelle.

Instagram

La chanteuse masquée a canalisé le vieux glamour hollywoodien dans sa robe à franges scintillantes[/caption]

Instagram

Nicole a posté un joli cliché avec son petit ami Thom Evans[/caption]

instagram/@nicolescherzinger

L’ancienne X Factor jugée a posé et scintillant pour que ses fans la voient[/caption]

Nicole, 44 ans, est actuellement juge pour l’édition américaine du populaire concours de célébrités ITV.

Mais l’ancienne star des Pussycat Dolls a opté pour une tenue d’arrêt de spectacle alors qu’elle filmait la finale en direct du spectacle.

La star est entrée dans l’esprit festif en postant plusieurs vidéos et photos pour ses fans.

Elle a choisi de canaliser le glamour du vieux Hollywood alors qu’elle portait ses cheveux soigneusement coiffés en boucles épaisses et ondulées.

EN SAVOIR PLUS SUR NICOLE REINE DES GLACES Nicole Scherzinger ravit les fans en maillot de bain époustouflant dans un bain de glace glacial WOWZERS Nicole Scherzinger rend les fans fous en haut décolleté lors de la rénovation de la maison

Nicole a également opté pour un fard à paupières bleu sarcelle accentué de paillettes strassées et de cils épais et d’un gloss rose pour compléter le look éblouissant.

La personnalité de la télévision a gardé les accessoires au minimum car elle n’a choisi que des boucles d’oreilles en diamant, en accord avec son thème éblouissant.

Elle a posé pour des vidéos glamour pour ses histoires Instagram dans la robe à peine là qui était complétée par des talons hauts à plateforme argentés.

La bombe a envoyé ses fans dans une frénésie alors qu’elle se déplaçait sur le plateau du programme.





Dans un clip de son histoire, on l’a vue se pavaner et virevolter dans les coulisses alors qu’elle se dirigeait vers le studio.

Plus tard, elle a posté une jolie photo avec son petit ami, l’ancienne star du rugby Thom Evans.

Il a continué à porter simplement un t-shirt blanc, un jean gris et des bottes en cuir noir tandis qu’elle se démarquait dans son ensemble turquoise éblouissant.

La star n’est pas étrangère aux publications époustouflantes sur les réseaux sociaux, car elle a récemment envoyé ses abonnés s’effondrer alors qu’elle prenait un bain de glace dans un maillot de bain sexy.

En savoir plus sur le soleil ÉCHEC FESTIF Papa est mortifié après que le tout-petit ait trouvé ses cadeaux de Noël du Père Noël HORREUR CHOC Les fans de Cadbury disent tous la même chose à propos du calendrier de l’avent Heroes

La Pussycat Doll, âgée de 44 ans, a donné un aperçu de la façon dont elle garde son esprit et son corps si frais en plongeant sur sa terrasse à Los Angeles.

Elle a expliqué: «Monday Mood. Bain de glace à 37 degrés Fahrenheit pendant 6 minutes Pas de douleur. Aucun gain.

instagram/@nicolescherzinger

instagram/@nicolescherzinger

Nicole n’est pas étrangère aux messages accrocheurs sur les réseaux sociaux[/caption]