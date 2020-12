La relation entre Nicole Scherzinger et Thomas Evans va de plus en plus forte et il semble maintenant qu’ils cherchent un chez-soi ensemble.

Le couple a été photographié errant ensemble à Los Angeles et semblait être à la recherche d’une maison.

Ils ont été rejoints par ce qui ressemblait à un agent immobilier alors qu’ils s’arrêtaient pour regarder des maisons dans le quartier cher de Bel Air.

Nicole, 42 ans, avait l’air typiquement glamour dans une robe d’été rose, qui comportait des bretelles spaghetti avec des liens sur les épaules et des boutons sur le devant de la jupe.

La chanteuse de Pussycat Dolls a mis la sécurité en premier et a gardé son visage couvert d’un masque bleu.

Elle a gardé le soleil hors de ses yeux avec une paire de lunettes de soleil noires.

Thom, 35 ans, avait l’air estival dans un t-shirt bleu et un short assorti, qu’il portait avec une paire de baskets noires.

Nicole a pu être vue en montrant une maison avec l’agent immobilier pendant qu’ils parlaient.

Nicole et Thom se sont rencontrés l’année dernière après leur rencontre lorsqu’il est apparu sur Celebrity X Factor, sur lequel elle était juge.

Elle a récemment révélé qu’elle espérait avoir une famille avec Thom.

«Je veux vraiment des enfants, au bon moment. Tout est question de timing.

« C’est un peu difficile maintenant parce que je suis censé faire une tournée l’année prochaine, donc c’est juste une question de timing. J’ai toujours voulu une famille. »

Mirror Online a contacté les représentants de Nicole et Thom pour obtenir leurs commentaires.