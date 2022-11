Nicole Scherzinger en robe en latex léopard : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Robert O’Neil / SplashNews.com

Nicole Scherzinger est sortie ressemblant à un milliard de dollars à Los Angeles le vendredi 11 novembre alors qu’elle se préparait à filmer la prochaine saison de Le chanteur masqué. La Poupées Pussycat La membre, 44 ans, a porté une fabuleuse robe à imprimé léopard, l’air absolument incroyable alors qu’elle posait pour sa vie devant un studio de télévision, comme on le voit sur les photos ici.

Plus à propos Nicole Scherzinger

La sortie intervient après que l’ancienne star de télé-réalité ait passé un été sensationnel dans quelques magnifiques endroits européens, profitant du paysage et se relaxant dans une pléthore de bikinis. En août, elle était à Mykonos, où elle s’est baignée dans le climat méditerranéen tout en portant un deux-pièces patriotique à rayures rouges, blanches et bleues. Pendant son séjour en Espagne, elle a admiré les sites glorieux tout en enfilant un bikini bleu à dos nu avec une découpe béante sur la poitrine. Lorsqu’elle s’est arrêtée sur l’île festive d’Ibiza, Nicole a ajouté un joli sarong à motifs à sa collection de bikinis, et il avait l’air absolument fabuleux.

Accompagnant la beauté aux tons bronzés lors de ses escapades, il y a son petit ami actuel, Thomas Evans, une ancienne star du rugby. Le couple a officialisé leur relation en janvier 2020 après s’être rencontrés le L’usine X : célébrité où Nicole était juge et Thom concourait dans le cadre du trio de chant Tristar. Lorsqu’ils ont célébré leur premier anniversaire, Thom s’est rendu sur son compte Instagram pour partager un doux message, en écrivant : “Au cours d’une année remplie de tant d’incertitudes, tu as été ma lumière brillante.” Nicole a répondu: «Tu es mon rocher. Je remercie Dieu pour toi chaque jour. Je t’aime tellement.”

Avant Thom, Nicole était associée à un joueur de tennis professionnel bulgare Grigor Dimitrov. Grigor a été le premier Bulgare à se classer parmi les 10 premiers et le premier à gagner plus d’un million de dollars dans sa carrière. Bien qu’ils semblaient aller fort depuis quelques années, le couple se serait séparé en juillet 2018. Elle a également été liée à Styles Harrypilote automobile britannique Lewis Hamilton et comédien Danois Cook.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant