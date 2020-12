Nicole Scherzinger a révélé que l’approche de Noël était « effrayante » pour elle cette année.

La hitmaker, 42 ans, s’est rendue sur Instagram le jour de Noël pour partager qu’elle était inquiète pour sa mère, Rosemary Elikolani, alors qu’elle avait récemment subi sa deuxième opération à cœur ouvert.

Heureusement, sa courageuse maman est sur la voie du rétablissement et la mère et la fille, aux côtés de la sœur de Nicole, Keala Leemon, ont pu passer la journée de fête ensemble.

Nicole a partagé une adorable photo d’elle-même posant en pyjama bleu marine devant un arbre de Noël avec sa mère et son frère et a dit à ses fans que c’était le « plus beau cadeau de Noël » d’être avec sa mère ce jour spécial.







(Image: Instagram / nicolescherzinger)



Le juge Masked Singer USA a tapé dans une légende sincère: « Joyeux Noël à tous.

« Je ne peux pas croire il y a un peu plus de 2 semaines que tu as combattu ta deuxième opération à cœur ouvert maman. Ça a été une route difficile et effrayante, mais tu es notre miracle. Le plus beau cadeau de Noël est d’être avec toi aujourd’hui. Je t’aime plus que n’importe quoi. »

Nicole a récemment partagé qu’elle avait hâte de devenir maman et d’accueillir un tout-petit avec son petit ami, Thom Evans.

Le chanteur veut épouser la star du rugby Thom, 35 ans, et envisage de fonder une famille.







(Image: Instagram / nicolescherzinger)



Parlant de Thom à The Mirror, elle a jailli en novembre: «C’est juste une bénédiction de pouvoir avoir une relation normale et saine et de prendre du temps pour moi.

«Je vais vraiment bien. Il est mon partenaire dans le crime, mon meilleur ami.









«Nous adorons rire ensemble, nous sommes de gros gaffes. Nous rions ensemble, nous dansons ensemble, nous chantons ensemble et cuisinons ensemble.

Le couple s’est rencontré l’année dernière sur The X Factor et se fréquentent depuis.

