Nicole Scherzinger de “Masked Singer” revient sur les collaborations musicales, “ayant l’honneur de jouer avec Prince”

La juge “The Masked Singer” Nicole Scherzinger réfléchit à certaines de ses collaborations préférées, dont une avec l’icône de la musique Prince.

L’auteur-compositeur-interprète et danseur s’est récemment associé aux DJ et producteurs de musique David Guetta, Dimiti Vegas et Azteck sur le nouveau single house “The Drop”.

“Je suis fan de tous ces gars depuis des années”, a-t-elle partagé avec Fox News Digital. “Et je connais David depuis de nombreuses années, et nous avons toujours voulu travailler ensemble ! … Il m’a dit à Ibiza, je suis tellement heureux que nous collaborions enfin ! La musique dance est généralement la bande originale de l’été, n’est-ce pas ? Mon anniversaire est fin juin et chaque année, je suis généralement en Europe avec un groupe d’amis, et nous faisons toujours une liste de lecture des morceaux qui nous font nous sentir le plus vivants – “la bande originale de notre été”. , une mélodie accrocheuse et des voix épiques en font la parfaite collaboration de musique de danse.”

Elle a poursuivi: “De plus, comme mes fans le savent, j’AIME DANSER! Donc, c’est logique. J’ai un tel intérêt pour la musique que je n’ai jamais voulu être liée à un seul genre. J’ai collaboré avec Andrea Bocelli et Andrew Lloyd Webber, à 50 Cent, Snoop et Missy Elliot et à avoir l’honneur de jouer avec Prince à Jason Bonham, fils de John Bonham de Led Zeppelin.”

Scherzinger, qui est très passionnée par son amour de la danse, a ajouté : “C’est la première fois que je m’aventure vraiment dans le monde de la danse, et j’aimerais vraiment en faire plus. J’ai aussi voulu collaborer davantage avec artistes d’Hawaï et des Philippines d’où je viens, c’est quelque chose que j’ai un peu exploré et j’ai hâte d’en faire plus.”

Quant à la possibilité que la chanson, qui est actuellement en streaming, soit un succès estival ?

Scherzinger dit : “Je le suis aussi et je suis tellement reconnaissant que Dimitri nous ait tous réunis sur ce morceau. C’est un tel BANGER ! C’était un processus si simple et naturel d’enregistrer ce morceau avec les garçons, et tellement amusant ! Guetta a fermé son à Ibiza avec notre nouveau morceau, et c’était un moment vraiment spécial de voir la foule en devenir folle ! Il a préfacé le nouveau single en disant que nous entrons dans l’histoire !

“C’était emblématique pour nous tous d’être ensemble sur scène pour la première fois en créant la chanson avec tout le monde ! Ça a donné le ton pour le reste de l’été ! J’adore le crochet ! Et j’aime que toute la chanson ne soit pas compliquée , c’est juste simple, accrocheur et va probablement rester coincé dans votre tête, et vous donner envie de “drop drop drop drop drop” quand vous l’entendrez dans le club. Le crochet et le rythme sont tellement contagieux !”

